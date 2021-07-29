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Новини
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Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

На европейскому хабе TTF цена на газ с поставкой на август превысила границу в 40 евро за МВт-час.

Как сообщает директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, цена превысила показатели мая 2020 года в 10 раз, что является историческим максимумом.

"Надеюсь, что Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика – это большая ошибка. Усиление доминирующей позиции на рынке всегда приводи к увеличению цен, которые заплатят конечные потребители в ЕС", – прокомментировал он в Facebook.

Ранее он сообщал, что на подорожание газа в Европе влияют несколько факторов.

"Во-первых, в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты. Кроме того, активно начался сезон охлаждения в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров", – отметил он.

При этом, он не исключил и политической составляющей.

"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц. Но "Газпром" не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, что таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2", и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу", – отмечал Макогон.

Автор: 

Джерело:  Facebook
газ (8010) Європа (581) ціни (3584)


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Топ коментарі
+6
сп-2 дает плоды.
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29.07.2021 12:53 Відповісти
+5
Періоди високої ціни на газ співпадають з початок агресії путіна проти інших держав. Так було в 2008 році з Грузією. Спочатку була газова війна росії з Україною, яка підняла ціни на газ, а потім була агресія росії проти Грузії, яка ще довго тримала високою ціну на газ, бо була зупинена поставка нафти і газу через Грузію. Нам зараз потрібно очікувати початку повномасштабної війни з росією!
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29.07.2021 13:09 Відповісти
+5
золотое время для США и Кувейта в плане поставок сжиженного газа в Европу
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29.07.2021 16:44 Відповісти
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сп-2 дает плоды.
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29.07.2021 12:53 Відповісти
Періоди високої ціни на газ співпадають з початок агресії путіна проти інших держав. Так було в 2008 році з Грузією. Спочатку була газова війна росії з Україною, яка підняла ціни на газ, а потім була агресія росії проти Грузії, яка ще довго тримала високою ціну на газ, бо була зупинена поставка нафти і газу через Грузію. Нам зараз потрібно очікувати початку повномасштабної війни з росією!
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29.07.2021 13:09 Відповісти
Ціна на газ в Європі виросла ще до Ющенка. Сталося це тоді, коли Путін заблокував поставки газу з Туркменії, а потім викупив всі обсяги експорту в Європу з цієї країни на 20 років.
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29.07.2021 14:10 Відповісти
путін системно працюєи на збільшення ціни газу і ціна буде високою поки існує путін!
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29.07.2021 14:42 Відповісти
Протекціонізм прийнятний для будь-якої нації чи країни, це нормально. Але вплив РФ на ціноутворення енергоносіїв -вуглеводнів в світі перебільшений. Всі продавці хочуть продати дорожче. Не одна РФ. Але є ринок, який узгоджує інтреси покупців та продавців. Тіж Нідерланди , де головний газовий хаб Європи, вони і продають власний газ ( близько 30 млрд. м3) і купують (близьько 20 млрд. м3. І ціна однакова і на власний , і на імпортований. І ціна формується по імпортному паритету.
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29.07.2021 16:32 Відповісти
ЩО ХОТІЛИ, ТЕ І ПОЛУЧИЛИ,
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29.07.2021 13:14 Відповісти
хотели в европу
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29.07.2021 21:08 Відповісти
І як ? СП-2 ще не працює. Наразі в Європі йде завантаження сховищ газу на зимовий період, а пропозиція газу незначна, відстає від попиту. Звісно ціни зросли.Це при тому, що в Голандії , де проходить основне ціноутворення, добувають власного газу близько 30 млрд. м3.
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29.07.2021 14:04 Відповісти
Майже всі трейдери газу в Європі частково належать путіну, отже він може піднімати ціну навіть без дефіциту самого газу, простою змовою трейдерів.
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29.07.2021 14:43 Відповісти
Трохи не так. Є частка Газпрому в європейський компаніях- трейдерах. Не у всіх, але є. Але не Газпром РФ диктує умови на ринку. Частка на європейському ринку газу РФ близько 25%.
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29.07.2021 16:35 Відповісти
Всі власники трейдерів зацікавлені в високій ціні газу, тому путін легко домовляється про підняття ціни газу в Європі. Якщо хтось не погоджуються йдуть на підкуп або залякують. путіну вбити людину - в задоволення, він же ж маніяк і всі про це знають і тому бояться.
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29.07.2021 17:49 Відповісти
Частка РФ мабуть 40%.
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29.07.2021 20:04 Відповісти
146%
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29.07.2021 21:45 Відповісти
Близько 30%.
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30.07.2021 12:29 Відповісти
Третій Енергопакет ЄС забороняє одному постачальнику обіймати більше 32% ринку. Як зауважив Володя Святюк, частка Росії до 30%.
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30.07.2021 19:03 Відповісти
Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц.Источник: https://biz.censor.net/n3279769

ЕС импортирует около 600 млрд в год, из которых только около 200 от Газпрома, дополнительный объем 2 млрд в месяц ничего не изменят.
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29.07.2021 13:33 Відповісти
Тільки ??? 33%
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29.07.2021 20:05 Відповісти
Это при пенсии 68$ цена рекордная а для немецкого или французского пенсионера с пенсией 2000Евро это поправка на инфляцию.
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29.07.2021 14:31 Відповісти
а вы знаете, сколько пенсия в Германии?)))
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29.07.2021 16:00 Відповісти
?
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29.07.2021 20:06 Відповісти
800 - 1000 евро.Если беглый эфиоп,то 1100
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30.07.2021 06:47 Відповісти
Нехай європейці дужче дмуть рашистам у дупу, і буде ще не один і максимум ціни, і шантаж, і залякування... Ще не раз згадають Україну з її пересторогами.
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29.07.2021 14:34 Відповісти
Это выходит чуть больше 400 эвриков за 1000 метров кубичныч при европейских зарплатах.А у нас 8000гр-252 евриков при минималке в 3200 гр минималки не считая транспортировки и это при том что у нас бобыча своего газа превышает его использование.А ЕС закупает то весь газ импортный.
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29.07.2021 15:10 Відповісти
Минималка вощето давно 6500. Методичку сдайте в макулатуру. На газ соберете.
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29.07.2021 16:04 Відповісти
Та ти шо))))))) І коли це мінімалка стала 6500??????????
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29.07.2021 19:03 Відповісти
Ну ошибся чувак на 500 грн. А ты, что медведь? Провел в спячке 4,5 года? Или бот кремлевский?
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29.07.2021 21:26 Відповісти
Тю, еще с 1-го декабря.
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29.07.2021 22:44 Відповісти
Для побутового споживача це буде ще дорожче ..
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29.07.2021 16:37 Відповісти
400 эвриков это цена на хабе без налогов
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30.07.2021 07:33 Відповісти
Г-н Фирташ, которого никак не выдадут в США австрийские любители "танцев с Путиным", находясь под санкциями СНБО, со свистом грабит украинский бюджет, закупая по льготной цене газ "ля населения" и перепродавая его промышленным предприятиям. Стандартный откат на таких схемах - 2%. Именно потому Кабмин уже полгода не в состоянии сравнить две цифры и это увидеть. А зимой рост цен на отопление объяснят "повышением цен на европейском хабе". В конечном итоге все должны осознать - при власти находится вовсе не политическая сила , а банальная организованная преступная группировка.
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением. Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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29.07.2021 15:57 Відповісти
акакаяразница зебобикам?
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29.07.2021 16:06 Відповісти
@при власти находится вовсе не политическая сила , а банальная организованная преступная группировка.@- коли було інакше....
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29.07.2021 20:37 Відповісти
Вот это плоды мудрой политики Меркель - достроить СП2. По мере того, как Путин все больше контролирует европейский рынок газа, цена газа будет только расти. Но это еще далеко не все. Скоро Путин начнет шантажировать Европу. В лютые морозы уменьшит подачу газа или отключит вообще. Украина все это уже прошла. Теперь Европа на своей шкуре прочувствует дружбу Путина. Все еще впереди.
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29.07.2021 16:00 Відповісти
и что , они кацапы будут консервировать газ в 3-х литровые банки ...., путлеру нужен рынок сбыта, чтобы пополнять обнищавший бюджет пЭдерации ...., а ЕС всегда договорится в заправкой- интересы правят миром, а не либэральные игрища...., которые кое как имеют место в некоторых европейский странах, и не более...
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29.07.2021 20:42 Відповісти
Практически все энергетически-сырьевые проекты рашки привлекаются Западные и китайские инвесторы(с долевым участием в финансировании) и подрядчики. это гарантирует что проект будет просчитан и защищен от любых рисков,он будет прибыльным и рынки сбыта давно просчитаны. Тесть за кацапов думают Европейцы-чтобы совместный проект был прибыльным. Поэтому и СП2 будет прибыльным
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30.07.2021 00:15 Відповісти
золотое время для США и Кувейта в плане поставок сжиженного газа в Европу
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29.07.2021 16:44 Відповісти
В Азії газ дорожчий десь на 15%, поставляють туди, а Європу кинули на поталу Путіну. В капіталізмі немає союзників, тільки інтереси.
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30.07.2021 19:09 Відповісти
ПРИНУЖДЕНИЕ Европы к НЕПРЕПЯТСВОВАНИЮ Северному потоку - 2 , а то еще хуже будет - скоро осень
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29.07.2021 18:36 Відповісти
Европа никогда против СП2 и не была. Были против только Польша и Прибалты-но они в Европе ничего не решают с их ничтожным экономическим весом. Как и Украина ничего не решает-как это можно не понять и продолжать жить иллюзиями? Ну а что можно ожидать от людей выбравших комика-Президентом? 73% населения живет иллюзиями
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30.07.2021 00:19 Відповісти
Не забувайте що сховища газу залишаються у нас. А це означає що без сховищ СП-2 просто труба яка має 1) обмежену пропускну здатність і 2) в пікові місяці не здатна повністю покрити потреби. В результаті кацапи будуть продавати менше і вхідний кран в руках у німців. Ми маємо бути вдячні що 7 років кацапи витрачали мільярди на цю трубу а не на війну, тобто захоплення української труби разом зі сховищами. Всі ці роки Німеччина дуже інтенсивно впроваджувала альтернативну енергетику та енергозбереження. Почавши "бикувати" на ринку газу кацапи отримають суттєві втрати.
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29.07.2021 21:06 Відповісти
Европейские и канадские компании вложились в газодобывающую,газоперерабатывающую и газотранспортную промышленность России. причем окупаемость проектов от 5 до 10 лет-тоесть это рассчет на долгий срок. неужели вы думаете что у Запада будет дефицит Российского газа? И что Российско-Европейский консорциум не просчитал как запасать и где хранить газ из СП2?))) Вы считаете себя умнее европейцев?
Цель России-оставить Украину без транзита и значит в Украине импортный газ будет почти по самой высокой цене в Европе. Украина ничего не сделала чтобы этого не случилось-это вина самой Украины. Вам дать ссылку на 5 крупнейших совместных Российско-китайско-европейских проектах по переработке и и транспортировке газа? Никакие санкции не мешают европейским енергетическим гигантам типа Тоталь(Франция) вкладывать деньги в Российскую энергкетику и газопереаботку.
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30.07.2021 00:07 Відповісти
Вот ссылка только на один Европейский концерн
https://corporate.totalenergies.ru/ru/nashi-proekty
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30.07.2021 00:09 Відповісти
Тю, еще в декабре.
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29.07.2021 22:43 Відповісти
дайте им субсидию !
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29.07.2021 23:38 Відповісти
За 30 лет можно было утеплить дома на 30% сократив издержки на их обогрев,можно было в 2 раза поднять уровень собственной добычи газа-чтобы хватило и своей промышленности и населению,можно было из Украины сделать вторую Польшу или вторую Чехию. Но не сделали и через год в Украине будет полная жопа с кризисом неплатежей за газ по 400-500 баксов за тыс кубометров конечному потребителю в Украине.
Давайте и дальше надеятся на Запад или на рашку но только не на себя и на свои силы. Ведь это Запад должен сделать в Украине порядок и хорошую жизнь а не сами украинцы должны этим заниматся.
На самом деле жили и живем как можем:в меру своего умственного и морального развития-и лидеров выбираем себе соответствующих:Януковича и Зеленского. Боже храни Украину! На самих украинцев и их разум-надежды мало((
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30.07.2021 00:00 Відповісти
Иван,совершенно с вами согласен.Единственная поправка-жопа наступит все же попозже , через 3 года.Когда закончится договор с "Газпромом" и накроется одним местом виртуальный реверс.
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30.07.2021 11:27 Відповісти
Через 3 года будет не жопа а супержопа. А просто жопа будет уже через год-ведь газ во всем мире подорожал уже сейчас,причем подорожал почти в 3 раза! И Украина уже сейчас будет закупать газ по этой высокой цене-от сюда вынужденный рост цен на электроэнергию и обогрев домов. И это будет уже осенью этого года
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31.07.2021 11:19 Відповісти
Так і зп у Європі достойні, дорогі бариги продавці газу
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30.07.2021 02:17 Відповісти
Интересно посмотреть цены на энергоресурсы после ухода Трампа
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30.07.2021 07:17 Відповісти
И так, газ в Европе уже выше 500, значит к ноябрю будет около 600, а возможно из-за печатного станка в США и Европе в районне 700 долларов за 1000 кубов. Можете представить какие платежки прийдут за газ и центральное отопление. Хотя постойте, в Украине ведь добываеться 19-20 миллиардов кубов, этого вполне хватает для населения. Но ведь лохов нужно стричь, стричь и стричь.
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30.07.2021 08:33 Відповісти
Идет спекулятивный рос цен, середина лета а цена уже 510 и продолжает рости, да к ноябрю вполне может дойти до 700-800 и европейцы сами будут делать все возможное для скорейшего запуска СП-2 на что и расчет.
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30.07.2021 09:43 Відповісти
Щоб там хто не казав, а кацапи вміють тримати за яйця, не то що наше какая разница.
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30.07.2021 12:06 Відповісти
подкармливают РФ(рашистскую фашизацию)
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30.07.2021 17:28 Відповісти

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