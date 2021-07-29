Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

На европейскому хабе TTF цена на газ с поставкой на август превысила границу в 40 евро за МВт-час.

Как сообщает директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, цена превысила показатели мая 2020 года в 10 раз, что является историческим максимумом.

"Надеюсь, что Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика – это большая ошибка. Усиление доминирующей позиции на рынке всегда приводи к увеличению цен, которые заплатят конечные потребители в ЕС", – прокомментировал он в Facebook.

Ранее он сообщал, что на подорожание газа в Европе влияют несколько факторов.

"Во-первых, в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты. Кроме того, активно начался сезон охлаждения в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров", – отметил он.

При этом, он не исключил и политической составляющей.

"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц. Но "Газпром" не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, что таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2", и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу", – отмечал Макогон.