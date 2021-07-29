Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
На европейскому хабе TTF цена на газ с поставкой на август превысила границу в 40 евро за МВт-час.
Как сообщает директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, цена превысила показатели мая 2020 года в 10 раз, что является историческим максимумом.
"Надеюсь, что Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика – это большая ошибка. Усиление доминирующей позиции на рынке всегда приводи к увеличению цен, которые заплатят конечные потребители в ЕС", – прокомментировал он в Facebook.
Ранее он сообщал, что на подорожание газа в Европе влияют несколько факторов.
"Во-первых, в Европе была очень холодная зима и европейские подземные хранилища в начале лета были почти пусты. Кроме того, активно начался сезон охлаждения в Азии, где газ используется как топливо для производства электроэнергии, в частности для работы кондиционеров", – отметил он.
При этом, он не исключил и политической составляющей.
"Газпром" не наращивает поставки газа в Европу. Мы предлагаем дополнительные мощности на транспортировку объемом 60 млн куб. м в сутки, это около 2 млрд куб. м в месяц. Но "Газпром" не заказывает эти мощности. По моему мнению, так создают искусственный дефицит. Одна из теорий, что таким образом они хотят продемонстрировать, что нужно запускать "Северный поток-2", и только тогда дополнительные объемы газа они начнут поставлять в Европу", – отмечал Макогон.
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ЕС импортирует около 600 млрд в год, из которых только около 200 от Газпрома, дополнительный объем 2 млрд в месяц ничего не изменят.
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением. Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Цель России-оставить Украину без транзита и значит в Украине импортный газ будет почти по самой высокой цене в Европе. Украина ничего не сделала чтобы этого не случилось-это вина самой Украины. Вам дать ссылку на 5 крупнейших совместных Российско-китайско-европейских проектах по переработке и и транспортировке газа? Никакие санкции не мешают европейским енергетическим гигантам типа Тоталь(Франция) вкладывать деньги в Российскую энергкетику и газопереаботку.
https://corporate.totalenergies.ru/ru/nashi-proekty
Давайте и дальше надеятся на Запад или на рашку но только не на себя и на свои силы. Ведь это Запад должен сделать в Украине порядок и хорошую жизнь а не сами украинцы должны этим заниматся.
На самом деле жили и живем как можем:в меру своего умственного и морального развития-и лидеров выбираем себе соответствующих:Януковича и Зеленского. Боже храни Украину! На самих украинцев и их разум-надежды мало((