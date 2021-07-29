ГБР разоблачило застройщика на уклонении от уплаты налогов на 42 миллиона

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему ревизору – инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином, который занимался строительством и сбытом недвижимости. По закону гражданин должен был зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, но делал это как физическое лицо и платил только 5%.



"Инспектор "не увидел" нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн грн. Это привело к неначислению в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн грн", – говорится в сообщении.

Так, экс-чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия – ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.