Замглавы Офиса президента анонсировал масштабную реконструкцию областных больниц на 20 миллиардов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал на 2022 год масштабную реконструкцию областных больниц в областных центрах.

Об этом сообщил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Наше задание – реконструировать все отделения и корпусы всех областных больниц: одну детскую и одну взрослую больницу в каждом областном центре", – сказал он.

На данный момент готовится проекто-кошторисная документация. Ориентировочная стоимость проекта составляет 20 млрд грн из государственного бюджета.