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Замглавы Офиса президента анонсировал масштабную реконструкцию областных больниц на 20 миллиардов

Замглавы Офиса президента анонсировал масштабную реконструкцию областных больниц на 20 миллиардов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал на 2022 год масштабную реконструкцию областных больниц в областных центрах.

Об этом сообщил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Наше задание – реконструировать все отделения и корпусы всех областных больниц: одну детскую и одну взрослую больницу в каждом областном центре", – сказал он.

На данный момент готовится проекто-кошторисная документация. Ориентировочная стоимость проекта составляет 20 млрд грн из государственного бюджета.

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Джерело:  Минздрав
лікарня (208) реконструкція (252) Тимошенко Кирило (53)


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Якби анонсував зобов'язання влади виплачувати вчасно заробітну плату працівникам медустанов, я б його зрозумів.
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29.07.2021 14:27 Відповісти

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