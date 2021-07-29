Замглавы Офиса президента анонсировал масштабную реконструкцию областных больниц на 20 миллиардов
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал на 2022 год масштабную реконструкцию областных больниц в областных центрах.
Об этом сообщил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Наше задание – реконструировать все отделения и корпусы всех областных больниц: одну детскую и одну взрослую больницу в каждом областном центре", – сказал он.
На данный момент готовится проекто-кошторисная документация. Ориентировочная стоимость проекта составляет 20 млрд грн из государственного бюджета.
Джерело: Минздрав
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Володимир Кузьмінський
показати весь коментар29.07.2021 14:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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