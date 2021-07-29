"Укрнафта" за полгода сократила добычу нефти и газа

"Укрнафта" в январе-июне добыла 739,3 тыс. тонн нефти и конденсата и 542,1 млн куб. м газа, что превышает утвержденный производственный план на 3,3% и 7,9% соответственно. Однако это на 23,7 тыс. тонн нефти и конденсата, а также на 42,9 млн куб. м газа меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Однако, как сообщает пресс-служба компании, с начала года в "Укрнафте" наблюдается рост среднесуточной добычи нефти и конденсата.

В июне соответствующий показатель составил 4,17 тыс. тонн, что на 4,6% больше по сравнению с январем и на 0,5% больше по сравнению с маем 2021 года. Среднесуточная добыча природного газа в июне достигла 3,15 млн куб. м, что превышает аналогичные показатели января на 7,1% и мая – на 3,9%.

"Укрнафте" удалось достичь увеличения среднесуточной добычи благодаря повышению операционной эффективности при работе на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за полгода компания завершила капитальный ремонт на 76 скважинах, вывела из бездействия 42 скважины, провела 13 операций интенсификации (в том числе три операции гидроразрыва) и выполнила три операции с помощью колтюбинговой установки без бригады КРС.

Также за счет проведения организационно-технических мероприятий удалось дополнительно получить 61,3 тыс. тонн нефти и конденсата и 32,9 млн куб. м природного газа.