Facebook заявил о самом быстром росте доходов за пять лет

Прибыль американской компании Facebook во втором квартале выросла на 56% в годовом измерении – это самый быстрый прирост с 2016 года.

Как сообщает CNBC, при этом, чистая прибыль составила $19,9 млрд за первое полугодие и $10,4 млрд во втором квартале, передает Экономическая правда.

Отмечается, что прибыль в пересчете на акцию составила $3,61 против $3,03, как ожидали аналитики.

Выручка составила $29,08 млрд против $27,89 млрд, как ожидали аналитики.

Количество ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд.

При этом, компания заявила, что "общие темпы роста выручки в годовом измерении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста".

В компании добавили, что во втором квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.

По состоянию на закрытие торгов в среду акции Facebook выросли на 37% с начала года.

За пределами торгов в среду акции потеряли до 5% в своей стоимости.