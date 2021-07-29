ArcelorMittal во втором квартале нарастил выпуск стали на 23%

ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, в апреле-июне 2021 года нарастил выпуск стали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 17,8 млн тонн.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, передает ГМК-Центр.

По сравнению с предыдущим кварталом производство стали выросло на 1,1%.

ArcelorMittal во втором квартале сократил выпуск железной руды на 15,7% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года – до 11,2 млн тонн. По сравнению с первым кварталом компания снизила добычу руды на 17%.

Сталелитейный гигант за три месяца отгрузил 16,1 млн тонн металлопродукции, что на 2,4% меньше по сравнению с первым кварталом текущего года. По сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель вырос на 8,7%.

За три месяца чистая прибыль компании выросла на 75% по сравнению с первым кварталом – до $4 млрд. Чистый убыток составил $559 млн. EBITDA выросла на 56% – до $5,05 млрд, что стало рекордным квартальным показателем с 2008 года.

ArcelorMittal – ведущая мировая сталелитейная и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и производственными активами в 18 странах. По итогам 2020 года, сталелитейный гигант сократил производство стали на 20,3% по сравнению с 2019 годом – до 71,5 млн тонн.