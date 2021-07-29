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Турция предоставила украинским перевозчикам 6000 дополнительных разрешений

Турция предоставила украинским перевозчикам 6000 дополнительных разрешений

После рабочих консультаций на уровне профильных структур была достигнута договоренность между Украиной и Турцией об обмене разрешениями.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, Украина получила дополнительные разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок таких видов:

  • 3 тыс. для пустого въезда автомобилей;
  • 1 тыс. для перевозки в/из третьих стран;
  • 2 тыс. для двусторонних перевозок.

"Уже до конца текущей недели разрешения передадут в Посольство Украины в Турецкой Республике, а уже в августе разрешения будут в Украине для оформления украинским перевозчикам. Также сейчас активно работаем над тем, чтобы увеличить количество международных дополнительных разрешений по ключевым направлениям", - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Согласно информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, по состоянию на июль квота разрешений для пустого въезда и перевозки в/из третьих стран была полностью исчерпана украинскими перевозчиками. После проведения переговоров были достигнуты договоренности о предоставлении разрешений, тех категорий, в который больше всего заинтересованы украинские перевозчики.

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Джерело:  Кабмин
перевезення (661) дозвіл (182) Туреччина (1121)


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