Турция предоставила украинским перевозчикам 6000 дополнительных разрешений

После рабочих консультаций на уровне профильных структур была достигнута договоренность между Украиной и Турцией об обмене разрешениями.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, Украина получила дополнительные разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок таких видов:

3 тыс. для пустого въезда автомобилей;

1 тыс. для перевозки в/из третьих стран;

2 тыс. для двусторонних перевозок.

"Уже до конца текущей недели разрешения передадут в Посольство Украины в Турецкой Республике, а уже в августе разрешения будут в Украине для оформления украинским перевозчикам. Также сейчас активно работаем над тем, чтобы увеличить количество международных дополнительных разрешений по ключевым направлениям", - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Согласно информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, по состоянию на июль квота разрешений для пустого въезда и перевозки в/из третьих стран была полностью исчерпана украинскими перевозчиками. После проведения переговоров были достигнуты договоренности о предоставлении разрешений, тех категорий, в который больше всего заинтересованы украинские перевозчики.