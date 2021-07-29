СБУ предотвратила незаконную приватизацию государственной недвижимости на 5 миллиардов

По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины Печерский районный суд. Киева наложил арест на 45 комплексов ориентировочной стоимостью 5 млрд грн. Все они были незаконно выведены из государственной собственности прошлого года.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что это вынужденный шаг, чтобы остановить преступную схему и не допустить государственных убытков от незаконной приватизации государственных санаториев и объектов недвижимости, которые находятся на балансе профсоюзов.

Сегодня СБУ, ГБР и офис Генпрокурора провели новую серию обысков, чтобы получить очередные доказательства противоправной деятельности злоумышленников. Они состоялись в помещениях ЧАО "Укрпрофтур, ЧАО "Укрпрофздравница" и Федерации профессиональных союзов Украины.

В ходе обысков по всей территории Украины изъято большое количество документов, которые имеют важное значение для досудебного расследования.

По версии следствия, злоумышленники создали действенную схему отчуждения государственного имущества. Она заключается в занижении рыночной стоимости объекта в десятки раз и осуществления покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Это приводило к нанесению ущерба государству в особо крупных размерах.

Потенциальная сумма неправомерной выгоды, которую получали служебные лица этих обществ, составляет примерно 50% за объект от его реальной стоимости. При этом реализация имущества осуществлялась родственникам или лицам, с которыми достигнуто предварительное согласие.

Задокументирован незаконный вывод из госсобственности таких объектов, как: санаторий "Жовтень" (Конча-Заспа), курортные санатории в Одессе и Одесской области, более 15 санаторных объектов в курортном городе Очаков Николаевской области, дом в городе-курорте Моршин и другие.

26 мая состоялась предварительная серия обысков.

Сейчас кибердепартамент СБУ совместно с Офисом генерального прокурора и ГБР осуществляют досудебное расследование по данным фактам сразу по 3 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

Следствие продолжается.