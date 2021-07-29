Нацполиции передадут контроль по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства, – МВД

Национальной полиции будут переданы функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, передает Интерфакс-Украина.

"На этой неделе состоялась встреча. Мы договорились с руководством Министерства инфраструктуры, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, пройдет передача функций контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте к сфере компетенции Министерства внутренних дел, а именно к Национальной полиции", - сказал Монастырский.

По его словам, это будет касаться как и международных, так и внутренних перевозок, габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей.

При этом министр заявил, что для реализации изложенных планов нужно провести аудит "Укртрансбезопасности".

Кроме того, Монастырский считает необходимым построить высокоточные площадки автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля. В частности, по его мнению, таких площадок необходимо около сотни. Такие площадки будет предложено строить громадам за собственный счет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-ІХ. Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.