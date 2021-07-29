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Нацполиции передадут контроль по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства, – МВД

Нацполиции передадут контроль по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства, – МВД

Национальной полиции будут переданы функции контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, передает Интерфакс-Украина.

"На этой неделе состоялась встреча. Мы договорились с руководством Министерства инфраструктуры, что полиция присоединится к защите и сохранению украинских дорог. В частности, пройдет передача функций контроля по соблюдению автоперевозчиками требований законодательства и норм на автотранспорте к сфере компетенции Министерства внутренних дел, а именно к Национальной полиции", - сказал Монастырский.

По его словам, это будет касаться как и международных, так и внутренних перевозок, габаритно-весового контроля, режима труда и отдыха водителей.

При этом министр заявил, что для реализации изложенных планов нужно провести аудит "Укртрансбезопасности".

Кроме того, Монастырский считает необходимым построить высокоточные площадки автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля. В частности, по его мнению, таких площадок необходимо около сотни. Такие площадки будет предложено строить громадам за собственный счет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" № 1534-ІХ. Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
авто (4195) контроль (85) МВС (533) перевезення (661) Нацполіція (521)


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Отже, "Укртрансбезпека" обісралася по повній...
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29.07.2021 17:49 Відповісти
Ніхто не буде ліпше контролювати, аніж ті фірми, які побудували дорогу, і які мають зобов'язання підтримувати їх у належному стані. Вони розуміють, що встановити прилади вагового контролю набагато дешевше, аніж потім відновлювати покриття!
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29.07.2021 19:38 Відповісти
на пенсию водителей отправлять как и их контролеров- мусоров после 25 лет работы
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29.07.2021 20:21 Відповісти
Теперь полиция хорошо нагреется на взятках от фуроводов-ведь почти все ездят с перегрузом
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30.07.2021 00:21 Відповісти
Ось і перший результат заміни Авакова.Тепер ми не побачимо ні добротних доріг,ні надходжень до бюджету.
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30.07.2021 06:52 Відповісти
Повезло мусорью. Забагатеют. Эх, хачик, рано ты свалил. Тут такие рюкзаки....
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30.07.2021 11:18 Відповісти
Авакян карманы набил и свалил. Теперь пошла дележка потоков. А это значит даже те слезы что выделялись на инфраструктуру теперь пойдут в карманы "слуг"))
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30.07.2021 11:46 Відповісти

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