Masterсard во втором квартале увеличила чистую прибыль на 46%

Американская Masterсard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, во втором квартале 2021 года увеличила чистую прибыль на 46%.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистая прибыль компании в апреле-июне составила $2,1 млрд, или $2,08 в расчете на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или $1,41 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,95 на акцию с $1,36.

Выручка выросла на 36%, до $4,53 млрд против $3,34 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 31%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,74 на акцию при выручке в $4,37 млрд.

Общий объем платежей с использованием карт Masterсard по всему миру вырос в минувшем квартале в местных валютах на 33% - до $1,9 трлн, сообщается в отчетности. Объем трансграничных сделок увеличился на 58%.

Операционные расходы компании составили $2,2 млрд, повысившись на 34% относительно второго квартала 2020 года.