Германия ужесточит требования ко всем прибывшим в страну, – СМИ

Все путешественники, которые прибывают в Германию, начиная с этих выходных будут обязаны продемонстрировать доказательство иммунитета к COVID-19 или вакцины, или от предыдущей инфекции, или же предоставить отрицательный результат теста.

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

План отражает растущую озабоченность среди регионального и центрального руководства Германии, что увеличение числа заражений в туристических странах может способствовать четвертой волне пандемии.

Сейчас Германия требует отрицательного теста или доказательства иммунитета только от тех, кто прибывает из так называемых "районов риска", "районов с высокой заболеваемостью" и "районов с вариантами вируса", к которым сейчас в Европе относятся Великобритания, Испания и Нидерланды.

Сейчас правила также по-разному применяются в аэропортах и на переездах дорог, и региональные лидеры стремятся сделать их более последовательными.

По данным главного агентства по борьбе с болезнями Института инфекционных болезней имени Роберта Коха, 29 июля в Германии зафиксировали 3,14 тыс. новых заражения. Среднесуточные новые случаи в Британии составляют почти 30 тыс.

Ранее сообщалось, что Германия обновила перечень третьих стран, из которых разрешен беспрепятственный въезд на немецкую территорию. 16 июля в перечень добавили Украину и Саудовскую Аравию. Так, начиная с 18 июля все резиденты Украины получили возможность беспрепятственно посещать Германию.