Ошибки в контрактах "Нафтогаза" с газовыми поставщиками грозят компании убытками, – эксперт
Прежнее руководство НАК "Нафтогаз Украины" допустило ошибки в контрактах с поставщиками газа, что позволило некоторым компаниям получить дополнительную прибыль. В то же время Нафтогаз получит убытки.
Об этом написал эксперт программы ""Энергетика" Украинского института будущего (UIF) Андриан Прокип в блоге на Цензор.НЕТ.
"В контрактах между Нафтогазом и газоснабжающими компаниями фактически были допущены ошибки – умышленные или без умысла, и они стали особенно ощутимыми в период роста цен на газ на европейских рынках. Вследствие этого Нафтогаз может получить очередные убытки", - написал Прокип.
По его словам, газоснабжающие компании заключили договоры с Нафтогазом на поставку населению газа по фиксированной низкой цене, которая была установлена весной правительством после того, как цены на ресурс резко начали расти. Однако часть этого газа газопоставщики продавали промышленным потребителям по рыночной цене и получали дополнительную маржу.
"Конечно, в основном стороны соглашений пытаются действовать так, чтобы не отвечать за нарушение соглашений. Поэтому ключевым вопросом является – какие условия между Нафтогазом и поставщиками газа прописаны контрактах? В недавней публикации на Экономправде, авторы сообщают: "Произошло это из-за того, что Нафтогаз "не предусмотрел в контрактах для "годового тарифа" механизм, который бы запрещал поставщикам продавать газ промышленности", - подчеркнул Прокип.
Ошибка в контрактах позволила компаниям продавать газ не только населению, но и промышленности. Только в первый месяц действия контрактов поставщики продали около 60 млн куб м газа бытовых потребителей по рыночным ценам.
Наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа.
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Как подозреваю, многомиллионные премии руководства Нафтогаза - НЕПРИКОСНОВЕННЫ и СВЯЩЕННЫ?
"Премии менеджменту "Нафтогаза" посчитали наперед. Наблюдательный совет компании уже объявил соответствующие выплаты четырем членам правления за 2021 год.
Общая сумма выплат составляет около 126 миллионов гривен. Названы фамилии получателей премий членов правления НАКа - Отто Арнолд Ватерландер, Петрус Стефанус ван Дрил, Сергей Перелома и Ярослав Теклюк."
Це той фірташ, котрий знаходиться під санкціями РНБО?
Ошибки за счет государства, премии тоже за счет государства, причем чиновник какой то госкомпании получает больше президента! Никто рамсы не путает!?