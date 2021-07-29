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Новини
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Ошибки в контрактах "Нафтогаза" с газовыми поставщиками грозят компании убытками, – эксперт

Ошибки в контрактах

Прежнее руководство НАК "Нафтогаз Украины" допустило ошибки в контрактах с поставщиками газа, что позволило некоторым компаниям получить дополнительную прибыль. В то же время Нафтогаз получит убытки.

Об этом написал эксперт программы ""Энергетика" Украинского института будущего (UIF) Андриан Прокип в блоге на Цензор.НЕТ.

"В контрактах между Нафтогазом и газоснабжающими компаниями фактически были допущены ошибки – умышленные или без умысла, и они стали особенно ощутимыми в период роста цен на газ на европейских рынках. Вследствие этого Нафтогаз может получить очередные убытки", - написал Прокип.

По его словам, газоснабжающие компании заключили договоры с Нафтогазом на поставку населению газа по фиксированной низкой цене, которая была установлена ​​весной правительством после того, как цены на ресурс резко начали расти. Однако часть этого газа газопоставщики продавали промышленным потребителям по рыночной цене и получали дополнительную маржу.

"Конечно, в основном стороны соглашений пытаются действовать так, чтобы не отвечать за нарушение соглашений. Поэтому ключевым вопросом является – какие условия между Нафтогазом и поставщиками газа прописаны контрактах? В недавней публикации на Экономправде, авторы сообщают: "Произошло это из-за того, что Нафтогаз "не предусмотрел в контрактах для "годового тарифа" механизм, который бы запрещал поставщикам продавать газ промышленности", - подчеркнул Прокип.

Ошибка в контрактах позволила компаниям продавать газ не только населению, но и промышленности. Только в первый месяц действия контрактов поставщики продали около 60 млн куб м газа бытовых потребителей по рыночным ценам.

Наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа.

Нафтогаз (3334) Фірташ Дмитро (621) Новини компаній (3457)


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Топ коментарі
+4
Так з Коболєва та Вітренко, та всіх менеджерів Нафтогазу потрібно взискати недоотриманий прибуток. За кой вся ця говношобла отримувала мільйони гривень на добу? Провалили договорну роботу, хай розраховуються по повній програмі власними бонусами!
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29.07.2021 18:25 Відповісти
+2
в скобках нужно писать слово "ОШИБКИ" потому что закон физики никто не отменял. если у нафтогаза будут убытки из за ошибок, то из за этих же ошибок у другой стороны будет неоправданная прибыль, которую можно поделить. но НЕкоторие думают что народ тупой и безграмотный. ВОПРОС. ошибки или договорняк? к стати, премии на 4 человека 126 лямов уже утвердили. хотя до конца года еще ойойой.
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29.07.2021 18:34 Відповісти
+1
все больше задаюсь питанням, есть у нас вообще хоть в какой либо области специалисты , умеющие не только получать бешенные зарплаты но и нести ответственность за свои действия, бездействия и или хотя-бы исполняющие свои служебные обязанности???
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29.07.2021 18:26 Відповісти
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Так з Коболєва та Вітренко, та всіх менеджерів Нафтогазу потрібно взискати недоотриманий прибуток. За кой вся ця говношобла отримувала мільйони гривень на добу? Провалили договорну роботу, хай розраховуються по повній програмі власними бонусами!
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29.07.2021 18:25 Відповісти
Підтримую. Коли запитували чому у Нафтогазі чи Укрзалізниці управлінці мають такі великі зарплати - розповідали, про "професіоналів", яким треба платити як у Європі, а чи виписують такі "професіонали" у Європі собі премії, якщо держава несе збитки від їхніх дій? Розстріляти! Але спочатку забрати усі зароблені кошти!
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29.07.2021 19:25 Відповісти
Хіба Нафтогаз має право/повноваженя щодо обмеження перепродажу? Такі обмеження може накласти тільки уряд через т.зв. механізм ПСО. Так ось - уряд змінив умови ПСО ще у серпні 2020 року і назвали його "удосконаленим" (див. скрін №1) . А 20-го травня 2021 року прийшов остаточний кінець ПСО (див. скрін №2). Ну а про те, що фірташу списали колосальні борги - вже писали.
Ошибки в контрактах "Нафтогаза" с газовыми поставщиками грозят компании убытками, – эксперт - Цензор.НЕТ 8363
Ошибки в контрактах "Нафтогаза" с газовыми поставщиками грозят компании убытками, – эксперт - Цензор.НЕТ 8625
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29.07.2021 23:01 Відповісти
все больше задаюсь питанням, есть у нас вообще хоть в какой либо области специалисты , умеющие не только получать бешенные зарплаты но и нести ответственность за свои действия, бездействия и или хотя-бы исполняющие свои служебные обязанности???
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29.07.2021 18:26 Відповісти
в скобках нужно писать слово "ОШИБКИ" потому что закон физики никто не отменял. если у нафтогаза будут убытки из за ошибок, то из за этих же ошибок у другой стороны будет неоправданная прибыль, которую можно поделить. но НЕкоторие думают что народ тупой и безграмотный. ВОПРОС. ошибки или договорняк? к стати, премии на 4 человека 126 лямов уже утвердили. хотя до конца года еще ойойой.
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29.07.2021 18:34 Відповісти
ніяк не можна нафтогазу стати збитковим...цими днями ми на нього перейшли після збитків і банкротства попередника
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29.07.2021 18:35 Відповісти
Кто-то кого-то обыграл в карты, используя карты из рукава и другие шулерские приемы, и когда об этом стали догадываться, все участники нечестной игры стали говорить, что это ошибки в игре ?
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29.07.2021 18:50 Відповісти
Но!...
Как подозреваю, многомиллионные премии руководства Нафтогаза - НЕПРИКОСНОВЕННЫ и СВЯЩЕННЫ?
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29.07.2021 18:51 Відповісти
Как-то "ошибка" не согласуется с ясностью ума в судебных баталиях с Газпромом.
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29.07.2021 18:51 Відповісти
Зато нынешнее не стесняется их исправлять...
"Премии менеджменту "Нафтогаза" посчитали наперед. Наблюдательный совет компании уже объявил соответствующие выплаты четырем членам правления за 2021 год.
Общая сумма выплат составляет около 126 миллионов гривен. Названы фамилии получателей премий членов правления НАКа - Отто Арнолд Ватерландер, Петрус Стефанус ван Дрил, Сергей Перелома и Ярослав Теклюк."
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29.07.2021 18:54 Відповісти
Цензор.Нет - "...поставщики продали около 60 млн куб м газа бытовых потребителей по рыночным ценам. Наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа."
Це той фірташ, котрий знаходиться під санкціями РНБО?
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29.07.2021 18:55 Відповісти
при барыгах была прибыль, а при борцунах прибыль у фирташа...
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29.07.2021 19:06 Відповісти
типа случайные ошибки...
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29.07.2021 20:22 Відповісти
А ЗА ЧТО ТОГДА МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ПРЕМИИ?
Ошибки за счет государства, премии тоже за счет государства, причем чиновник какой то госкомпании получает больше президента! Никто рамсы не путает!?
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29.07.2021 21:07 Відповісти

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