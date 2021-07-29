Ошибки в контрактах "Нафтогаза" с газовыми поставщиками грозят компании убытками, – эксперт

Прежнее руководство НАК "Нафтогаз Украины" допустило ошибки в контрактах с поставщиками газа, что позволило некоторым компаниям получить дополнительную прибыль. В то же время Нафтогаз получит убытки.

Об этом написал эксперт программы ""Энергетика" Украинского института будущего (UIF) Андриан Прокип в блоге на Цензор.НЕТ.

"В контрактах между Нафтогазом и газоснабжающими компаниями фактически были допущены ошибки – умышленные или без умысла, и они стали особенно ощутимыми в период роста цен на газ на европейских рынках. Вследствие этого Нафтогаз может получить очередные убытки", - написал Прокип.

По его словам, газоснабжающие компании заключили договоры с Нафтогазом на поставку населению газа по фиксированной низкой цене, которая была установлена ​​весной правительством после того, как цены на ресурс резко начали расти. Однако часть этого газа газопоставщики продавали промышленным потребителям по рыночной цене и получали дополнительную маржу.

"Конечно, в основном стороны соглашений пытаются действовать так, чтобы не отвечать за нарушение соглашений. Поэтому ключевым вопросом является – какие условия между Нафтогазом и поставщиками газа прописаны контрактах? В недавней публикации на Экономправде, авторы сообщают: "Произошло это из-за того, что Нафтогаз "не предусмотрел в контрактах для "годового тарифа" механизм, который бы запрещал поставщикам продавать газ промышленности", - подчеркнул Прокип.

Ошибка в контрактах позволила компаниям продавать газ не только населению, но и промышленности. Только в первый месяц действия контрактов поставщики продали около 60 млн куб м газа бытовых потребителей по рыночным ценам.

Наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа.