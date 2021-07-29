"Укрэнерго" в первом полугодии получило 306,6 миллионов чистой прибыли

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" по итогам января-июня 2021 года получило 306,6 млн грн чистой прибыли против 18,03 млрд грн чистого убытка за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в отчете о финансовых результатах "Укрэнерго" за первое полугодие, передает Интерфакс-Украина.

Чистый доход от реализации продукции компании в первом полугодии увеличился в сравнении с январем-июнем 2020 года на 9,52 млрд грн, или на 37,6% – до 34,82 млрд грн, валовая прибыль составила 64,3 млн грн против валового убытка 16,75 млрд грн в январе-июне 2020 года.

В первом полугодии 2021 года поступление средств от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на счета "Укрэнерго" составило 24,32 млрд грн, что на 48,4% превысило аналогичный показатель прошлогоднего периода (16,38 млрд грн).

Как сообщалось, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27,5 млрд грн чистого убытка против 1,86 млрд грн чистой прибыли за 2019 год.

Ранее в "Укрэнерго" неоднократно отмечали, что основная деятельность оператора по передаче и диспетчеризации в 2020 году является прибыльной, тогда как убытки связаны с возложенными на компанию специальными обязательствами по населению и покрытию "зеленого" тарифа перед ГП "Гарантированный покупатель", расходы по которым полностью не покрываются устанавливаемым тарифом.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

28 июля 2021 года Кабинет министров передал полномочия по управлению государственными корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго" Министерству энергетики.