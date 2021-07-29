В Зоне отчуждения открыли реконструированный участок колеи для перевозки отработанного ядерного топлива

Железнодорожные пути в Зоне отчуждения ЧАЭС готовы к перевозке отработанного ядерного топлива. По реконструированному участку проехал первый тестовый поезд.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время визита в зону отчуждения ЧАЭС.

По словам Юрика, реконструкция участка между станциями Вильча и Янов, что соединяет Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью, была выполнена в рекордные сроки.

"Сегодня мы проверили готовность путей к перевозкам и пропустили по участку первый тестовый поезд. Все испытания прошли успешно, и пути в зону отчуждения ЧАЭС полностью готовы к эксплуатации. Ждем первый поезд с отработанным ядерным топливом", - отметил Юрик

По реконструированному участку к централизованному хранилищу в зоне отчуждения ЧАЭС будет перевозиться отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

В ходе работ было заменено и реконструировано 24,56 км путей, еще средним ремонтом обновлено 4,3 км путей.

Ранее сообщалось, что ГП "НАЭК "Энергоатом" 31 мая заключило соглашение с филиалом "Центр по строительству и ремонту пути "АО "Укрзализныця" о реконструкции железнодорожной ветки в Чернобыльской зоне за 336,7 млн грн.