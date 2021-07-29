Украина будет импортировать уголь при необходимости, – министр энергетики

Украина будет наращивать запасы угля за счет собственной добычи, но при необходимости топливо будет импортироваться.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Чернобыльскую зону, передает Укринформ.

"Видим, как надо нарастить. Максимально - за счет собственной добычи. Все, что не сможем дотянуть собственной добычей, будем импортировать", - сказал Галущенко.

По его словам, объемы импорта будут зависеть от баланса собственной добычи угля. Страны, из которых возможен импорт, - Польша, Южно-Африканская Республика, Казахстан.

Министр подчеркнул, что приоритетным является накопление запасов угля на складах теплоэлектростанций за счет собственных ресурсов.

Кроме того, Галущенко сообщил, что сейчас проговариваются объемы нового графика накопления угля.

Ранее сообщалось, что процесс накопления угля на складах тепловых электростанций в преддверии отопительного сезона отстает от утвержденного графика.

Как сообщалось, за месяц с 22 июня по 21 июля 2021 года запасы угля на складах ТЭС упали на 28,7% (на 393,5 тыс. тонн) – до 978,1 тыс. тонн. Расход угля ГК ТЭС на протяжении 1-21 июля 2021 года превысил его поставку на 309,6 тыс. тонн. В последний раз расход угля ТЭС превышал поставку в феврале этого года.

В то же время Министерство энергетики планирует новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн.