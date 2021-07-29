Минрегион определил шесть задач для завершения реформы децентрализации
Министерство развития общин и территорий Украины определило шесть приоритетных задач для законодательного обеспечения реформы децентрализации.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время заседания Конгресса местных и региональных властей и Нацсовета реформ.
Мероприятие открыл Президент Украины Владимир Зеленский, участие приняли Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, представители местных и региональных властей.
"Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления", - отметил Чернышов.
Речь идет о следующих задачах:
- разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти;
- переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа;
- совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин;
- укрепление муниципальной службы;
- совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения;
- определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства.
"Закрепление изменений в Основном Законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", - подчеркнул Чернышов.
Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации.
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