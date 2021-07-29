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Минрегион определил шесть задач для завершения реформы децентрализации

Минрегион определил шесть задач для завершения реформы децентрализации

Министерство развития общин и территорий Украины определило шесть приоритетных задач для законодательного обеспечения реформы децентрализации.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время заседания Конгресса местных и региональных властей и Нацсовета реформ.

Мероприятие открыл Президент Украины Владимир Зеленский, участие приняли Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, представители местных и региональных властей.

"Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления", - отметил Чернышов.

Речь идет о следующих задачах:

  • разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти;
  • переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа;
  • совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин;
  • укрепление муниципальной службы;
  • совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения;
  • определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства.

"Закрепление изменений в Основном Законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", - подчеркнул Чернышов.

Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации.

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Джерело:  Кабмин
децентралізація (60) Міністерство розвитку громад і територій (64)


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