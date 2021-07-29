Минрегион определил шесть задач для завершения реформы децентрализации

Министерство развития общин и территорий Украины определило шесть приоритетных задач для законодательного обеспечения реформы децентрализации.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время заседания Конгресса местных и региональных властей и Нацсовета реформ.

Мероприятие открыл Президент Украины Владимир Зеленский, участие приняли Премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, представители местных и региональных властей.

"Дальнейшее реформирование местного самоуправления требует конституционных изменений. Мы определили шесть основных задач по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в рамках Конституции. После внесения соответствующих изменений в Основной закон начнется новый этап законотворческой работы для имплементации нашего законодательства в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления", - отметил Чернышов.

Речь идет о следующих задачах:

разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти;

переформатирование местных госадминистраций в органы префектурного типа;

совершенствование форм межмуниципального сотрудничества общин;

укрепление муниципальной службы;

совершенствование формы привлечения жителей к принятию управленческих решений местного значения;

определение порядка решения вопросов административно-территориального устройства.

"Закрепление изменений в Основном Законе позволит утвердить все предыдущие достижения, а также обеспечит неотвратимость реформы на местах", - подчеркнул Чернышов.

Также министр резюмировал, что выполнение этих задач будет способствовать успешному завершению реформы децентрализации.