Глава Минздрава выступает за концессию в сфере здравоохранения

Концессия в сфере здравоохранения позволит привлечь частные инвестиции для развития медучреждений и медицинских работников.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе презентации законопроекта о концессии в сфере здравоохранения на совместном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ, передает Интерфакс-Украина.

"Мы должны дать шанс зайти в эту сферу частному капиталу. Существующих механизмов финансирования и управления медучреждениями не всегда достаточно для полноценной реализации всех необходимых задач в системе здравоохранения. Концессия направлена решить большинство вопросов, в частности за счет частного капитала сохранить социальные функции и одновременно создать возможности для развития медучреждений и их работников. Этот пример работает во многих странах мира", - сказал Ляшко.

По словам Ляшко, базового закона о концессии оказалось недостаточно для сферы здравоохранения.

"Концессия в Украине получила толчок два года назад, когда был принят базовый закон. Но для сферы здравоохранения его оказалось недостаточно - сложность процедур и отсутствие качественного регулирования пугает как владельцев медучреждений, так и инвесторов. Сфера здравоохранения может стать образцовой, полностью раскрыть возможности такого партнерства и позволит привлечь частные инвестиции для выполнения важных социальных функций государства - защиты и сохранения здоровья граждан", - сказал он.

Как отметил министр, законопроект предлагает ряд изменений в базовый закон о концессии, чтобы обеспечить возможность обязать концессионера выполнять некоторые социальные обязанности, а пациентам дать возможность получать высококачественную бесплатную медпомощь в рамках программы медгарантий:

концессионер должен сохранять надлежащий объем медпомощи в разрезе всех предусмотренных пакетов;

обеспечить развитие учреждения и его соответствие новым требованиям к многопрофильным больницам, которые будут меняться на протяжении всего периода концессии (ориентировочный период концессии, который предлагает законопроект, должен составлять 30 лет);

концессионер должен трудоустроить всех медработников и обеспечить увеличение зарплат, а также не допустить увольнения медработников;

решение о передаче в концессию должно приниматься исходя из субъективных потребностей по единым унифицированным критериям; такой подход должен отражаться в договорах о концессии;

для обеспечения непрерывности предоставления медпомощи концессионер будет иметь возможность использовать имеющиеся лицензии учреждений и выполнять полный перечень функций, предусмотренных в лицензии на медпрактику, что сократит круг прохождения бюрократических процедур.

Министр отметил, что приоритетными медучреждениями для концессии должны быть многопрофильные больницы интенсивного лечения.

"Наш законопроект предлагает упростить и унифицировать процедуру до шести месяцев, которая приведет к минимизации коррупционных рисков при принятии решений, стандартизирует процедуры, введет электронные аукционы и прочее", - добавил Ляшко.