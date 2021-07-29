Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю филиала ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" "Партизанский элеватор", подозреваемому в незаконном завладении зерном на сумму более 14,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

Так, следственный судья ВАКС избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,76 млн грн.

Срок действия меры пресечения до 27 сентября 2021 года.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вместе с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Бывший директор филиала госпредприятия организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно отчуждали 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры.