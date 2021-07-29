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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю филиала ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю филиала ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю филиала АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" "Партизанский элеватор", подозреваемому в незаконном завладении зерном на сумму более 14,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

Так, следственный судья ВАКС избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4,76 млн грн.

Срок действия меры пресечения до 27 сентября 2021 года.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вместе с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Бывший директор филиала госпредприятия организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно отчуждали 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры.

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Джерело:  Telegram
ДПЗКУ (183) Антикорупційний суд ВАКС (763)


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