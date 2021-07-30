"Райффайзен Банк" за полгода увеличил чистую прибыль на 13%

Чистая прибыль "Райффайзен Банка" (Киев) в первом полугодии 2021 года составила 2,33 млрд грн, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в отчете банка, передает Интерфакс-Украина.

Чистый процентный доход банка в первом полугодии вырос на 3% – до 3,83 млрд грн, тогда как чистый комиссионный сократился на 1,2% – до 1,18 млрд грн.

Банк указывает, что ему удалось существенно нарастить результат в сегменте крупных и малых предприятий – с 273,8 млн грн в первом полугодии прошлого года до 937,4 млн грн в первом полугодии этого. В сегменте микропредприятий и физлиц произошло небольшое сокращение – с 885,6 млн грн до 877,5 млн грн, тогда как в управлении активами результат снизился с 1,34 млрд грн до 990,6 млн грн.

Финучреждение уточняет, что во втором квартале этого года ему удалось увеличить прибыль по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 20,9% – до 1,25 млрд грн. Чистый процентный доход в минувшем квартале вырос на 8,6% – до 2,02 млрд грн, тогда как чистый комиссионный – на 8,9%, до 620,99 млн грн.

Активы "Райффайзен Банка" по итогам января-июня 2021 года увеличились на 9,4% – до 117,4 млрд грн, в том числе кредиты клиентам – на 20,2%, до 54,97 млрд грн, а вложения в ОВГЗ сократились на 4,7% – до 9,38 млрд грн.

Обязательства банка за это время выросли на 10,5% – до 104,27 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 11,3%, до 98,18 млрд грн при сокращении срочных депозитов на 0,7% – до 8,11 млрд грн.

Собственный капитал банка в первом полугодии увеличился на 1,8% – до 13,12 млрд грн.

Денежные средства банка и их эквиваленты за первое полугодие-2021 выросли с 15,77 млрд грн до 26,39 млрд грн (в первом полугодии 2020 года – с 13,54 млрд грн до 20,47 млрд грн). При этом объем депосертификатов НБУ в январе-июне 2021 года снизился с 17,5 млрд грн до 14,9 млрд грн.

Банк также сообщил, что вознаграждение членам правления и набсовета в первом полугодии этого года увеличилось на 38,1% – до 83 млн грн.

"Райффайзен Банк" (ранее – "Райффайзен банк Аваль") был основан в 1992 году. На 1 июля 2021 года крупнейшими акционерами его были Raiffeisen Bank International с 68,26% акций и Европейский банк реконструкции и развития с 30%.

Согласно данным Национального банка Украина, на 1 мая 2021 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк" занимал 5 место (118,82 млрд грн) среди 73 действовавших банков.