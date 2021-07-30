БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
281 0

В Харьковской области с понедельника откроют еще три центра массовой вакцинации

В Харьковской области с понедельника откроют еще три центра массовой вакцинации

Заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк анонсировал открытие еще трех центров массовой вакцинации в Харькове.

Об этом говорится в сообщении Харьковской ОГА.

Черняк отметил, что на сегодня в области уже работают 20 центров массовой вакцинации: 7- в городе Харьков и 13 - в области. 

"Три дополнительных центра массовой вакцинации будут развернуты с понедельника. Чтобы все желающие в удобное для себя время могли получить прививку. Сегодня на территории Харьковской области есть вакцины всех производителей в достаточном количестве", - сказал Черняк.

В Украине сейчас идет пятый этап вакцинации. Сделать прививку могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Всего по области работают более 150 пунктов прививки и 56 мобильные бригады.

На сегодня на Харьковщине сделано 310 688 прививок. Первую и вторую дозу получили 110 735 человек.

Автор: 

Джерело:  Харьковская ОГА
вакцина (889) Харків (734)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 