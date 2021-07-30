В Харьковской области с понедельника откроют еще три центра массовой вакцинации

Заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк анонсировал открытие еще трех центров массовой вакцинации в Харькове.

Об этом говорится в сообщении Харьковской ОГА.

Черняк отметил, что на сегодня в области уже работают 20 центров массовой вакцинации: 7- в городе Харьков и 13 - в области.

"Три дополнительных центра массовой вакцинации будут развернуты с понедельника. Чтобы все желающие в удобное для себя время могли получить прививку. Сегодня на территории Харьковской области есть вакцины всех производителей в достаточном количестве", - сказал Черняк.

В Украине сейчас идет пятый этап вакцинации. Сделать прививку могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Всего по области работают более 150 пунктов прививки и 56 мобильные бригады.

На сегодня на Харьковщине сделано 310 688 прививок. Первую и вторую дозу получили 110 735 человек.