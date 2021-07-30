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В Украине зафиксировали 962 новых случая COVID-19

В Украине зафиксировали 962 новых случая COVID-19

На утро 30 июля в Украине зафиксировали 962 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 51 ребенок и 49 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 488 человек, умерло 14 пациентов, выздоровело – 504. Кроме того совершили 41 328 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 251 869 человек, выздоровело – 2 186 353, летальных случаев зафиксировали 52 950, провели 11 360 926 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 3 437 631 человека, за прошедшие сутки – 150 253. Полностью иммунизированы – 1 938 495 украинцев.

Днем ранее, 29 июля, сообщили о 846 новых случах заболевания коронавирусной болезнью, 28 июля  – о 717 новых случаях заболевания, 27 июля – о 681 новом случае, 26 июля – о 213 новых случаях.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1447) коронавірус (3210)


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