Палата представителей США поддержала увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой относительно санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не меньше $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Из указанной суммы $125 млн будут выделены на цели помощи по безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на $10 млн больше, чем в этом году.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и принят Сенатом США и подписан президентом.