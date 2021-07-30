Палата представителей США поддержала увеличение финансовой помощи Украине
Палата представителей США приняла законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой относительно санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.
Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не меньше $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.
Из указанной суммы $125 млн будут выделены на цели помощи по безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на $10 млн больше, чем в этом году.
Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и принят Сенатом США и подписан президентом.
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Зараз росію всі сприймають як країною дикунів правда це ніколи не мішало з дикунами торгувати що таж німеччина робить.