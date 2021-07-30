БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 378 4

Палата представителей США поддержала увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США поддержала увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой относительно санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не меньше $481,5 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Из указанной суммы $125 млн будут выделены на цели помощи по безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на $10 млн больше, чем в этом году.

Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и принят Сенатом США и подписан президентом.

Автор: 

Джерело:  Посольство Украины в США
допомога (1571) США (4998)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот Арахамия только заикнулся за ЯО,тут же Янки подсуетились,добавили пару копеек..Пора от слов переходить к делу,за восстановления статуса ядерной державы не пол лярда отстегнут а все 10.
показати весь коментар
30.07.2021 17:11 Відповісти
Это издевка. Будапештский меморандум ГДЕ? В *****. Я сам ответил на свой вопрос.
показати весь коментар
30.07.2021 19:09 Відповісти
Там гарантом була росія. Тому так він зараз нічого не вартий.
Зараз росію всі сприймають як країною дикунів правда це ніколи не мішало з дикунами торгувати що таж німеччина робить.
показати весь коментар
30.07.2021 21:58 Відповісти
Там кроме помощи еще была резолюция, запрещающая снятие санкций с СП-2. Хорошие новости, впервые за долгое время.
показати весь коментар
30.07.2021 22:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 