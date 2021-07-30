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Два украинских самолета отправят в Турцию для тушения лесных пожаров, – ГСЧС

Два украинских самолета отправят в Турцию для тушения лесных пожаров, – ГСЧС

Два пожарных самолета Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 30 июля вылетают в Турцию для тушения лесных пожаров, возникшие 28 июля около города Манавгат (провинция Анталья) и распространилась на территорию провинций Османие, Кайсеры, Коджаели, Адана, Мерсин и Мугла.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

На данный момент общая площадь пожаров составляет более 1,5 тыс. га. Вследствие пожаров четыре человека погибли, 183 – пострадали, из них 58 человек госпитализировали. Кроме того, повреждено более 100 частных домов и сооружений.

Спасательными службами взяты под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжают тушить еще 20 очагов.

"Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые имеют опыт в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии", – говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожаров привлечено более 4 тыс. человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов. Отмечается, что тушение огня усложняется сильным ветром и жарой.

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Джерело:  ГСЧС
пожежа (200) Туреччина (1121) ДСНС (157)


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