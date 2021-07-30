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Новини
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Цена на газ в Европе превысила $500 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила $500 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе с поставкой в пятницу на главном хабе Европы - TTF в Нидерландах – прибавила 4% и вышла на уровень $505 за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе чутко реагируют на ралли цен на СПГ в Азии. Ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM достиг в четверг $544 после $539 днём ранее, и это обещает рынкам новый импульс для роста, передает Интерфакс.

Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года стоит уже $613. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 30% по отношению к июлю докризисного 2019 года. Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС – средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.

Чуть больше года назад - в мае 2020 года - во время дна падения спроса из-за коронавирусных локдаунов цена на TTF опускалась до исторического минимума в 3 евро за тысячу кВт.ч, или $34 за тысячу кубов. В конце августа прошлого года она преодолела планку в $100 за тысячу кубов (по оценкам, это цена безубыточности поставок российского газа в Европу), а в декабре вышла за $200. Штурм отметки в $300 состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за $400 за тысячу куб. м.

Достигнутый сейчас показатель является максимальным за последние 3,5 года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (The Beast from The East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
газ (8010) Європа (581) ціни (3584)


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Топ коментарі
+6
хорошо, что у Украины есть свой газ и страна переводится на электричество с газа. Нужно больше АЭС строить!!! Все нужно быстрее переводить на электроотопление и бойлеры и электроплиты!
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30.07.2021 13:31 Відповісти
+5
Казалось бы, вот счастье для Украинской газодобычи, рекордные цены, прибыля, только качай. Но не тут то было, обьемы падают, у НАКа кошмарные убытки, но правление премии себе успело выписать авансом. Ребята, как вам живется в цирке?
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30.07.2021 13:55 Відповісти
+5
До уровня цирка этот гребаный балаган не дотягивает
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30.07.2021 17:21 Відповісти
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Як же так, чому Америця на видправляя дешевий газ для ******** союзникив ? А потому что ничего личного, только бизнес, азиаты платят больше, по этомк США отправляет СПГ и ЛНГ в Азию.
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30.07.2021 13:30 Відповісти
Америка, голі баби. Ты скажи почему наши свой газ не добывают, что им мешает?
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30.07.2021 13:56 Відповісти
Україна має продати свої запаси газу в сховищах саме зараз по максимальній ціні, щоб збити ціну і не дати путіну заробити і розпочати повномасштабну війну!
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30.07.2021 14:50 Відповісти
Хрен ты те обьемы найдешь...
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30.07.2021 19:54 Відповісти
В підземних сховищах України зараз більше 15 млрд. куб. м. газу, це достатньо щоб збити ціну і потім закупити і закачати газ по більш дешевій ціні. Економічна вигода від цієї операції складе мільярди доларів!
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30.07.2021 19:55 Відповісти
Якщо продати 1 млрд. куб. м. газу по 500 доларів за 1 тис. куб.м і потім купити по 400 доларів ми потенційно можемо заробити на цій оборудці до 100 млн доларів. Якщо різниця в ціні буде більша, то наш заробіток буде до 400 млн. доларів з 1 млрд. куб.м. газу. Ми потенційно і спокійно можемо продати до 10 млрд. куб.м газу і заробити до 4 млрд. доларів яких нам так не вистачає на Велике будівництво та інші соціальні проекти!
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30.07.2021 20:00 Відповісти
А головне що ми зламаємо гру путіна на підвищення ціни газу в Європі і покажемо ЄС що Україна важливий фактор енергетичної стабільності в Європі.
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30.07.2021 20:01 Відповісти
Открою тебе правду, из тех 15 млрд., гос структурам Украины принадлежит хрен целых , и столько же десятых, а все остальное газ различных коммерческих структур, наших и зарубежных.
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30.07.2021 20:03 Відповісти
Рішенням Печерного суду весь цей газ стане державною власністю. Де там судді Вовки, ще не повісились?
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30.07.2021 20:07 Відповісти
Мечтать не вредно...
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30.07.2021 20:11 Відповісти
не годуй кремлівського бота
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31.07.2021 20:33 Відповісти
Геніально . Тільки з якого переляку той газ стане по 400?
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30.07.2021 22:52 Відповісти
Газ буде ще по 40 баксів, він росте в ціні виключно на очікуваннях потужного економічного зростання яке спрогнозував світовий банк. До кінця року газ подешевшає в рази! Той хто зараз почне продавати газ по 500 доларів, заробить мільярди, тому Україна має продавати вже зараз мільярдами кубів!
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30.07.2021 23:08 Відповісти
.

Газ на зиму не дешевшає.
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30.07.2021 23:11 Відповісти
Газ дорожчим вже не буде, далі буде спад ціни!
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31.07.2021 00:06 Відповісти
хорошо, что у Украины есть свой газ и страна переводится на электричество с газа. Нужно больше АЭС строить!!! Все нужно быстрее переводить на электроотопление и бойлеры и электроплиты!
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30.07.2021 13:31 Відповісти
Цена на газ в Европе превысила $500 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 7914
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30.07.2021 13:52 Відповісти
аэс в мире умирает. Не выгодно. И наш умрёт. Всего 50 реакторов строят, а под 400 уже устарели.
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31.07.2021 03:30 Відповісти
Казалось бы, вот счастье для Украинской газодобычи, рекордные цены, прибыля, только качай. Но не тут то было, обьемы падают, у НАКа кошмарные убытки, но правление премии себе успело выписать авансом. Ребята, как вам живется в цирке?
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30.07.2021 13:55 Відповісти
До уровня цирка этот гребаный балаган не дотягивает
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30.07.2021 17:21 Відповісти
Українським газом зараз користуються підприємства фірташеподібних приматів для одержання надприбутків, а для людей дулю з маком, закуповуємо в Європі кацап-тревел-газ.
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30.07.2021 17:38 Відповісти
А мы каким боком тут к Европе,ага раз так,давайте считать зарплаты там и тут,второе,в Европе газ добывают только две страны,откуда дровишки?Отдайте Маланцы наш украинский газ добычи и хватит сравнивать с Евросоюзом,или мы уже туда вступили?????
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30.07.2021 17:21 Відповісти
Средний показатель в странах ЕС составляет 26,76 евро за час. А в странах Еврозоны данный показатель равен 30,33 евро за час. На это кивать не получается.
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30.07.2021 21:22 Відповісти
Кому отдать наш газ?) Вам? А мне что из этого?)
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31.07.2021 00:36 Відповісти
тем что газ стоит столько же, иначе его не выгодно добывать и разрабатывать.
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31.07.2021 03:31 Відповісти
"Ну що, синку - допомогли тобі твої ляхи?"
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30.07.2021 19:53 Відповісти
Опек розпустили? Це ж 3143да економіці.
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30.07.2021 23:24 Відповісти
Для задоволення внутрішніх потреб Україні цілком достатньо газу власного видобування.
А гуртова ціна американського газу влсноруч видобутого недешевими американськими газоробами за допомогою дорогезних передових технологій навіть зараз на Henry Hub не перевищує $140 за тисячу кубометрів ($3,92 / MMBtu).
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30.07.2021 23:28 Відповісти
це не тому що ВЛАСНИЙ, а тому що БАГАТО, і дуже висока конкуренція, висока технологічність.
В нас нічого цього немає
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31.07.2021 03:32 Відповісти

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