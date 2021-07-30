Крюковский вагоностроительный завод за полгода увеличил убытки до 164 миллионов

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток в размере 163,966 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года его чистая прибыль составляла 50,81 млн грн.

Согласно отчетности предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход за первое полугодие сократился в 2,6 раза – до 641,19 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

КВСЗ получил 41,79 млн грн валового убытка против 135,27 млн грн прибыли в январе-июне-2020, а от операционной деятельности – 177,9 млн грн убытка против 43,47 млн грн операционной прибыли.

Согласно отчетности, в первом полугодии завод сократил реализацию грузовых вагонов в 2,9 раза или на 626 ед. по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 327 ед.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

В 2020 году его чистый доход сократился в 2,5 раза к 2019 году – до 3 млрд 337 млн грн, чистая прибыль снизилась в 11,5 раза – до 71,8 млн грн.

По данным НКЦБФР, на 1 квартал 2021 года в числе акционеров АО - эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала), Osauhing DELANTINA (25%), OW Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Service Limited (20%).

В то же время, по данным КВСЗ, бенефициарными владельцами (контролерами), совокупно владеющими более 90% акций компании, являются глава набсовета Владимир Приходько, Приходько Н.В. (совпадает с инициалами супруги – ИФ), а также эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского производителя вагонов "Завод металлоконструкций" (Саратовская обл.) Станислав Гамзалов.