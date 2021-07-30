Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591- ІХ, принятый парламентом 30 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины.

"Документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронных денег (EMD)",– говорится в сообщении.

Также документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления. В частности, устанавливаются требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.

Согласно закону, в Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка – учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщики услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.

Кроме того, будут существовать девять платежных услуг, из которых две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).

В Офисе прзидента отметили, что небанковские предоставители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.

В то же время Нацбанк получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" – платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Ее функционирование предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), который должен объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему.

Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций – поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.