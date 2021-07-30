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Зеленский подписал закон о платежных услугах

Зеленский подписал закон о платежных услугах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591- ІХ, принятый парламентом 30 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины.

"Документ адаптирует украинское законодательство к правовому полю ЕС, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронных денег (EMD)",– говорится в сообщении.

Также документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления. В частности, устанавливаются требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.

Согласно закону, в Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг. Появятся новые участники рынка – учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщики услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.

Кроме того, будут существовать девять платежных услуг, из которых две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений из счетов).

В Офисе прзидента отметили, что небанковские предоставители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. От небанковских финансовых учреждений не будет требоваться участие в платежных системах для осуществления перевода.

В то же время Нацбанк получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать регуляторную "песочницу" – платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Ее функционирование предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.

Также закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), который должен объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему.

Планируется, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Кроме того, с целью минимизации кибермошенничества усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций – поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

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Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2538) платіжні системи (380)


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он хоть сам понял чего подписал?
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30.07.2021 12:27 Відповісти
он занюхнул, что понимать ?
а счётчики на газ и прочеп то проблема лохобаноав ...
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30.07.2021 12:38 Відповісти
Я смотрю работа у него очень трудная..
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30.07.2021 17:23 Відповісти
Скоро отопительный сезон начнется и начнется майдан. Оторвут от кормушки их всех! А вранье опять про понижение не прокатит. Уже проходили, сказали понизят и все повысили во много раз. Вспышка такая должна произойти, которая олигархов уничтожит ибо они не боги, а из плоти и крови. Народный гнев беспощаден и снесет все, как лавина с горы набирает силу и сокрушает все на своем пути, как в книги у Сунь-Цзы. И про атаку там написано, что она должна быть быстрой, ибо затяжная атака истощает, а быстрая и мощная - сокрушает! Майдан не был доведен до конца, конец будет, когда жадных олигархов не будет. Тогда начнется новая глава Украинского государства - восход демократии и свободы и справедливости системы.
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30.07.2021 22:02 Відповісти
Таки Зелю в СІЗО?
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30.07.2021 22:57 Відповісти
Зеленский подписал закон о платежных услугах - Цензор.НЕТ 7214
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31.07.2021 00:46 Відповісти
ой раб ты наш, РАБота то у тебя куколки
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31.07.2021 01:27 Відповісти
А воно зна шо воно підписує, я так розуміє там думає не воно)))
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31.07.2021 14:30 Відповісти

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