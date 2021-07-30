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Новини
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Нацкомиссия снова повысила максимальные цены на рынке электроэнергии

Нацкомиссия снова повысила максимальные цены на рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 30 июля повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР).

Так цены повышены на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00), передает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически это упразднение ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 кВт-ч в ночные часы и 4 грн за 1 кВт-ч в дневные, это фактически упразднение. Мы даем сигнал участникам рынка, и я считаю, что это очень правильный шаг", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Комиссия также аргументировала необходимость повышения предельных цен возникновением дефицита электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цены топлива для ТЭС.

Повышение предельных цен в пятницу стало повторным увеличением регулятором максимальных предельных цен на энергорынке летом этого года. С 18 июня НКРЭКУ уже увеличивала цены с 1228,94 до 1243,71 грн/МВт-ч – для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и с 2048,23 до 2655,99 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).

Кроме того, НКРЭКУ 25 июня установила предельную минимальную цену на электроэнергию на ВСР на уровне 100,5% цены на РСВ на период профицита э/э в энергосистеме до 1 октября.

Как сообщалось, ранее ряд народных депутатов и отраслевых организаций неоднократно призывали регулятора полностью отменить предельные цены на энергорынке.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
електроенергія (4312) НКРЕКП (1445)


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Топ коментарі
+9
хватит уже фейки постить! пианист уже опроверг все фразы которые начинаются на слово "повышение", назвав всё фейками. Имейте совесть порохоботы
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30.07.2021 15:21 Відповісти
+6
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением.
Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
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30.07.2021 18:32 Відповісти
+4
Тааак, очевидно вот-вот на тропу войны выйдут сметуны, орущие два года назад - "мыивосмитьомесличто"!
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30.07.2021 19:44 Відповісти
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І КОМУ В КАРМАН ПІДУТЬ ГРОШІ ВІД ЗЕЛЕНОГО ГРАБЕЖУ УКРАЇНЦІВ,
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30.07.2021 11:25 Відповісти
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением.
Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
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30.07.2021 18:32 Відповісти
Ти за нього голосував, то тобі))))
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30.07.2021 19:11 Відповісти
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30.07.2021 13:53 Відповісти
хватит уже фейки постить! пианист уже опроверг все фразы которые начинаются на слово "повышение", назвав всё фейками. Имейте совесть порохоботы
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30.07.2021 15:21 Відповісти
80 левел палец вверх
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30.07.2021 19:10 Відповісти
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31.07.2021 08:51 Відповісти
Тааак, очевидно вот-вот на тропу войны выйдут сметуны, орущие два года назад - "мыивосмитьомесличто"!
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30.07.2021 19:44 Відповісти
а пам ятаєте, як перед виборами зелупу з Рейганом порівнювали?)))
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31.07.2021 08:48 Відповісти
по факту оказалась зелупа рейгана и то... не факт
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31.07.2021 14:02 Відповісти
они грабят страну! Майдан собирать надо и гнать всех и олигархов и госаппарат, который помогает грабить страну. Это конец их пришел!
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31.07.2021 13:21 Відповісти
які питання вирішували " Майдани" - в інтересах кого.....
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31.07.2021 15:24 Відповісти
В Германии 45.3 евро за МВт-ч, посчитайте по курсу сколько у нас.
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31.07.2021 13:30 Відповісти
Зато мы обогнали Германию. Хоть в чём-то.
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31.07.2021 14:57 Відповісти
Из покон века -ШАРА объема не имеет! Хочу еще одну 6-ти палубную яхту, сказал олигарх...
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02.08.2021 13:22 Відповісти
В Германии минимальная зарплата 1614 евро.
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01.08.2021 12:00 Відповісти
Средняя цена за электричество в Германии - 33 евроцента
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01.08.2021 19:57 Відповісти
коли відбудеться "лібералізація" оплати праці...- чи баранів потрібно постійно стригти та на мясо....
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31.07.2021 15:23 Відповісти
Справедливости ради,и Петя принял от Януковича по 0,28 грн за квт, а Зеленому передал по 1,68 грн квт.
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31.07.2021 15:36 Відповісти
И как же так получилось, что 1,68, которые принял ЗЕ, вдруг оказалось недостаточно?
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01.08.2021 03:07 Відповісти
Точно так же, как и папереднику оказалось недостаточно 0,28.
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01.08.2021 08:47 Відповісти
У папиредника в 2014-м вывезли весь бюджет и война началась.

Что такого случилось у ЗЕлупария, что просрано все, восстановленное и нажитое с 2015 по 2019 подчистую, а ВВП, инвестиции и экономика резко ушли в минус в первый же год?
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01.08.2021 13:54 Відповісти
ДЛя восстановления справедливости надо еще раза в 3-4 поднять цену на все. Что бы олигархам не было абыдно.
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01.08.2021 06:39 Відповісти
Щоб ви всі сволочі повиздихали . Що тепер буде робити злиденне населення? Старі люди , молоді сім'ї з дітьми. Сидіти в темноті і холоді , відмовляючи собі у всьому. І це напередодні зимового періоду!!!!Нічим хорошим це не закінчиться .
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31.07.2021 22:31 Відповісти
Не хотели думайТЕ - теперь кушайТЕ.
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01.08.2021 03:07 Відповісти
.... вчера были киловаты по три - но малосильные, сегодня по пять - но очень мощные!!! Ибо мощностью, Украина пробьет таки дно Прогресса и выбьеться в Лидеры аутсайдеров
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01.08.2021 06:50 Відповісти
Предлагаю нашему Доброму Королю, переименовать Нацкомиссию, в просто Чрезвычайную Комиссию , сокращенно ЧК и обязать круглогодично носить кожаные пальто (!!!) и кожаные картузы...
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01.08.2021 06:54 Відповісти
у нас на подьездах повесили должников за отопление прошлой зимой --- ЭТО УЖАС -- 90 КВАРТИРНАЯ ХРУЩЕВКА . 6 подьездов --- 25 квартир с долгами ---- 25000грн . 12000грн. 8500 . 14000 . 6700 . а за воду . а за газ . а за эл. эн. ---- ТАМ ТОЖЕ ЖОПА --- и это только в одном 5этажном доме ---- этой зимой будет полный киздец . людям просто нечем платить --- ПРИ ПОРОХЕ БЫЛО ТУГОВАТО . НО ТАКИХ ДОЛГОВ У ЛЮДЕЙ НЕ БЫЛО ---- короче пришел конец эпохи зубажиння для зелемойских . сукисов . фирташей . новинских . шуфричей . ярославских и им подобных тварей . А ЗЕБУИНЫ ПУСТЬ СМОТРЯТ ШОУ ИЗ РНБО про санкции . которые никак не помогут им выжить в этой стране ---- шоу 95квартала зеленский . юзик и компания разыграли над 40 млн украинцев
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02.08.2021 07:09 Відповісти
Нет, именно ваш Порох передал зеленым 70 млрд долгов за коммуналку. Не вводите людей в заблуждение. Более того, при Гройсмане в 2018 году было издано постановление о том, что человек, имеющий долги даже 40-летней давности, не имеет права на субсидию. Последние два года они таким образом урезали количество субсидиантов вдвое!

А зеленые твари просто продолжают его дело - ежегодно урезают субсидии и количество субсидиантов, а также повышает цены на услуги. О зарплатах, пенсиях никто - ни при порохе, ни при этих мразях никто не думает.
Так что не идеализируйте своего Барыгу. И когда они все нажрутся...
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02.08.2021 07:46 Відповісти
я не идеализирую ..барыгу.. назову сухие цифры ---- при порохе за эл. эн. я платил 90коп сейчас 1.68 ---- за газ 4.50 сейчас 10грн ---- вода была 22грн за куб сейчас 32грн --- итого летом я платил за все при ПОРОШЕНКО 350--380грн --- за июль сегодня заплатил 900грн это при тех же обьемах споживання --- ВОТ И ВСЯ АРИХМЕТИКА . а не нажрутся эти выродки НИКОГДА не для того калломойский посадил галобородька в президенты чтобы он с ним боролся . а олигархи как доили бюджет . так и доют . но при порохе оглядывались на верх . а зеленые ублюдки краев не видят
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02.08.2021 08:05 Відповісти
Твой Барыга в три раза ОПУСТИЛ доллар (а соответственно пенсии-зарплаты) а цены на продукты ПОДНЯЛ в 3 раза, а услуги в 10 раз. Это ты не помнишь??? И до сих пор доходы народа не достигли уровня 2012-2013 года. Тогда средняя пенсия была 200 долларов, при Барыге она сразу превратились в 70. Как было с таких доходов платить в 10 раз поднятую коммуналку, которая оказалась, к примеру, для пенсов больше, чем их пенсия? Не идеализируешь Барыгу, так не пиши глупостей.
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05.08.2021 08:12 Відповісти
А кто нам виноват, прежде чем выбирать паяца, нужно было головой думать и анализировать. Выбрали по приколу- получай ... Когда мы уже перестанем верить в сказки, начитались в детстве. Иванушка -дурачок и раз ему пол-царства и царевну в придачу. Нет слов, какие мы все таки недалекие...
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02.08.2021 13:37 Відповісти
Нацкомиссия снова повысила максимальные цены на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 4371
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02.08.2021 09:39 Відповісти

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