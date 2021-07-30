Нацкомиссия снова повысила максимальные цены на рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 30 июля повысила максимальные предельные цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке (ВСР).

Так цены повышены на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00), передает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически это упразднение ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 кВт-ч в ночные часы и 4 грн за 1 кВт-ч в дневные, это фактически упразднение. Мы даем сигнал участникам рынка, и я считаю, что это очень правильный шаг", – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания.

Комиссия также аргументировала необходимость повышения предельных цен возникновением дефицита электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цены топлива для ТЭС.

Повышение предельных цен в пятницу стало повторным увеличением регулятором максимальных предельных цен на энергорынке летом этого года. С 18 июня НКРЭКУ уже увеличивала цены с 1228,94 до 1243,71 грн/МВт-ч – для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и с 2048,23 до 2655,99 грн/МВт-ч – для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).

Кроме того, НКРЭКУ 25 июня установила предельную минимальную цену на электроэнергию на ВСР на уровне 100,5% цены на РСВ на период профицита э/э в энергосистеме до 1 октября.

Как сообщалось, ранее ряд народных депутатов и отраслевых организаций неоднократно призывали регулятора полностью отменить предельные цены на энергорынке.