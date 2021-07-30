"Кернел" Веревского намерен выкупить акции на $250 миллионов

Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания агропромышленной группы "Кернел", на внеочередном собрании 30 августа намерена получить разрешение своих акционеров на выкуп до 19,2 млн своих акций на сумму в $250 млн.

Согласно сообщению компании, обнародованному на Варшавской фондовой бирже, выкуп акций компании планируется осуществлять на протяжении двух лет. При этом цена покупки акций должна быть не ниже 50 и не выше 65 польских злотых, передает Интерфакс-Украина.

"Кернел" отмечает, что планирует предложить акционерам утвердить данное решение, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность, и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе. Агрохолдинг уточнил, что отношение его чистого долга к EBITDA на 31 марта 2021 года на уровне 1,4х находится на комфортном уровне.

"Выкупленные акции впоследствии будут аннулированы, сохранены, проданы или использованы для таких законных целей, которые совет директоров сочтет целесообразными", – говорится в сообщении компании.

Проект постановления предлагает акционерам "Кернела" уполномочить совет директоров компании выполнять данную резолюцию в формате, в котором они сочтут это нужным, в том числе позволить им заключить агентский договор с выбранной инвестиционной фирмой для покупки акций.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

"Кернел" в третьем квартале 2021 финансового года ФГ получил $52,9 млн чистой прибыли против $25 млн чистого убытка за аналогичный период минувшего года, ее показатель EBITDA вырос на 7% - до $111 млн, выручка компании в январе-марте 2021 года выросла на 66% - до $1,73 млрд в связи с интенсивным ростом цен на зерновые и масличные культуры.