Бельгия предоставит Украине судно для мониторинга Черного моря

Украина и Королевство Бельгия заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что этим меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика". Судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное оборудование, в частности высокоточные эхолоты", – говорится в сообщении.

"Охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, согласно которому наше государство должно совершать регулярный морской мониторинг по европейским стандартам. Сейчас Украина внедряет положения Рамочной Директивы ЕС о морской стратегии для поэтапного достижения хорошего экологического состояния морской среды", – прокомментировал глава ведомства Роман Абрамовский.

Кроме того, будет осуществляться независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, научные исследования в открытом море, геологическая разведка морского дна и тому подобное.

Кроме того, меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы поднятия уровня сероводорода. В то же время бельгийская сторона приглашает украинских специалистов приобщиться к исследовательских работ в Северном море.

Ожидается, что в скором времени при финансовой поддержке проекта ЕС "Европейский союз для усиления экологического мониторинга Черного моря" (EU4EMBLAS) судно "Бельгика" под украинским флагом направится в Украину. Уже осенью начнется комплексный мониторинг украинских морских акваторий на борту судна.