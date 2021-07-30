Цены на автогаз в сетях АЗС продолжают бить рекорд

За прошедшую неделю, 23-30 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 20 копеек – до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 копеек – до 17,68 грн/л. Автогаз на станциях Shell подорожал на 61 копейку – до 17,02 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 20 и 40 копек – до 16,88 до грн/л и 16,81 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 5 копеек – до 16,99 грн/л.

Glusco и "Авантаж 7" подняли цены на 30 копеек и 23 копейки – до 16,75 грн/л и 16,08 грн/л.

Такие сети как Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-50 копеек.

Всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,50 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 230 грн/т.