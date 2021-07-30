Совет бизнес-омбудсмена получил рекордное количество жалоб от бизнеса

В апреле-июне Совет бизнес-омбудсмена получил 531 жалобу на нарушения государственных органов, что на 25% больше, чем в первом квартале 2021 года и на 38% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что СБО завершил расследования 287 дел и помог бизнесу вернуть и сэкономить 94 млн грн.

Больше всего обращений бизнеса (85%) касались четырех предметов:

налоговые вопросы: невыполнение судебных решений по регистрации налоговых накладных, блокирование налоговых накладных, обжалование результатов налоговых проверок, включение в перечень рисковых налогоплательщиков, уголовные дела по налоговым вопросам;

жалобы на нарушения правоохранителей;

жалобы на нарушения государственных регуляторов;

жалобы на нарушения органов местного самоуправления.

"Во втором квартале мы получили рекордное количество обращений за последние три года. Ключевым фактором такого роста стали жалобы относительно невыполнения судебных решений по регистрации налоговых накладных", – отметил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.