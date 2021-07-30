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Минздрав назвал условия для вакцинации от COVID-19 детей с 12 лет

Минздрав назвал условия для вакцинации от COVID-19 детей с 12 лет

Министерство здравоохранения Украины приказом от 17 июля утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что этот препарат разрешено использовать в случае, если ребенок:

  • имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19 из-за сопутствующих заболеваний и не имеет противопоказаний к вакцинации;
  • с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;
  • выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации;
  • является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;
  • приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.

Отмечается, что для получения вакцинации родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней.

Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, кроме экстренной вакцинации.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1447) коронавірус (3210)


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