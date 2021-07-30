"Укрзализныця" добавит еще один поезд из Киева в "Борисполь"

АО "Укрзализныця" добавляет еще один рейс по направлению Киев – Международный аэропорт "Борисполь" в связи с ростом спроса пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассажирам будет доступен еще один рейс в вечернее время: в 22:01 поезд будет отправляться из Киева и прибывать в аэропорт в 22:42. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:04 и прибывать в Киев в 23:48.

Кроме того, отмечается, что еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать двойной рельсовый автобус Pesa, что позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое и перевозить 162 человека вместо 81 за один рейс.