Италия открывает границы для украинцев с 31 июля, – Кулеба

Италия разрешит гражданам Украины посещать страну с 31 июля, однако по приезду необходимо будет провести на самоизоляции 5 дней.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Италия с 31 июля возобновляет безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", – написал он.

Как свидетельствуют данные интерактивной карты МИД, Украина с 31 июля включена в перечень стран категории D, что предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе – туризма.

Вместе с тем, желающим посетить Италию, следует учесть обязательные требования: наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан минимум за 72 часа до приезда; заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Formна сайте: https://app.euplf.eu/; по прибытию в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Указанные условия будут действовать до 30 августа 2021 года.