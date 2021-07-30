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Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы за взятку в $500 тысяч

Экс-директора Института агроэкологии приговорили к 8 годам тюрьмы за взятку в $500 тысяч

Экс-директора Института агроэкологии и природопользования НААН Украины приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"30 июля 2021 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым бывший директор Института агроэкологии и природопользования НААН Украины признан виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за выделение под строительство земельных участков, принадлежащих институту", – говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что директор института был задержан в декабре 2017 года недалеко от его работы, сразу после получения им первой части взятки – $300 тыс. В целом сумма неправомерной выгоды достигала $500 тыс.

Кроме того, суд лишил экс-директора права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на три года, а также присудил конфискацию имущества.

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Джерело:  НАБУ
НАБУ (1555) хабар (517) суд (3346)


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