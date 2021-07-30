Байден повышает локализацию при госзакупках в США до 60%

Доля компонентов местного производства в продукции, закупаемой за средства федерального бюджета США, будет повышена до 60% по сравнению с нынешним значением 55%.

Проект соответствующего решения опубликован 28 июля президентской администрацией США, сообщило издание Wall Street Journal.

По словам представителей Белого дома, к 2029 году эта цифра увеличится до 75%. В ходе поездки на завод Mack Trucks в Лоуэр-Макунги, штат Пенсильвания, президент США Джозеф Байден заявил, что существующий лимит локализации в 55% "недостаточно высок" и необходимы более строгие требования.

Высокая степень локализации при госзакупках позволит увеличить внутреннее производство и снизит зависимость экономики США от импорта, отмечает издание.

При этом, администрация Джозефа Байдена намерена установить размер доплат, которые разрешается делать федеральным ведомствам при закупках американской продукции, если она стоит дороже импортной.

По данным Счетной палаты США, в 2020 финансовом году федеральные ведомства увеличили закупку товаров и услуг на $665 млрд. Это на $70 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году.

Напомним, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в интервью РБК заявил, что закон о локализации в Украине должен быть "даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт", чем вызвал негативную реакцию депутатов Верховной Рады.

По мнению украинских парламентариев, окончательное принятие закона о локализации даст импульс развитию производства в Украине и станет стимулом для привлечения масштабных инвестиций в национальную экономику.