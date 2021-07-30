Украина собрала 24,3 миллиона тонн зерновых нового урожая

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 30 июля намолотили 24,3 млн тонн (+10,2 млн тонн за неделю с 26 по 30 июля) зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 млн га (37% от прогноза).

Об этом говорится в данных Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, в разрезе культур намолочено: пшеницы – 16,9 млн тонн с площади 3,8 млн. га (55% общих площадей под данной культурой), ячменя – 6,83 млн тонн с 1,67 млн. га (68%), рапса – 1,48 млн тонн с 0,57 тыс.га (56%), гороха – 0,41 млн тонн с 0,18 млн. га (77%).

Урожайность собранной пшеницы составила 44,5 ц/га, ячменя – 41,1 ц/га, гороха – 22,5 ц/га.

Лидерами по сбору урожая с начала уборочной кампании являются Херсонская (урожай собран с 90% площадей), Николаевская (74%) области. При этом Донецкая, Луганская и Херсонская области полностью собрали горох, рапс полностью собран в Херсонской и Полтавской областях.

Лидерами по урожайности зерновых являются с/х производители Волыни, собравшие урожай с 21% площадей при урожайности 61,1 ц / га.

Ранее сообщалось, что Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных. Так, урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году может превысить 100 млн тонн..