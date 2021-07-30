Украина за полгода увеличила объем выполненных стройработ, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-июне 2021 года увеличился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в январе-июне объем выполненных стройработ составил 76,8 млрд грн.

В июне 2021 года сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 116,4% по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с июнем 2020 года – 121%.

Госстат сообщил, что в июне 2021 года к июню годом ранее рост объема стройработ наблюдался во всех сегментах строительства: в жилом – на 24,1%, нежилом – на 1,2%, инженерном – на 29,3%.

Доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ составила 36,8%, ремонта – 35,7%, реконструкции и технического переоснащения – 27,5%.

Рост объема строительных работ в январе-июне 2021 года по сравнению с январем-июнем-2020 зафиксирован в Тернопольской (на 52%, до 1,4 млрд грн), Ривненской (на 24,8%, до 1,2 млрд грн), Волынской (на 24,6%, до 1 млрд грн), Черкасской (на 17,9%, до 994,8 млн грн), Ивано-Франковской (на 14,3%, до 1,4 млрд грн), Хмельницкой (на 12,7%, до 2 млрд грн), Одесской (на 8,6%, до 8,8 млрд грн), Донецкой (на 8%, до 3 млрд грн), Харьковской (на 10,3%, до 7,3 млрд грн), Житомирской (на 3,7%, до 801,4 млн грн), Киевской (на 2,4%, до 5,3 млрд грн), Львовской (на 0,5%, до 4,8 млрд грн) областях и Киеве (на 1,7%, до 18,1 млрд грн).

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 38,7%) и Кировоградская (на 34,1%) области.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что цены на строительно-монтажные работы в Украине в июне 2021 года возросли на 19,4% по сравнению с июнем 2020 года.