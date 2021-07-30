НБУ улучшил оценку прямых иностранных инвестиций, – отчет

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в четвертом квартале 2020 года были выше, чем оценивалось ранее, на $0,8 млрд, а в первом квартале 2021 года – на $1,3 млрд.

Об этом говорится в в Инфляционном отчете Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Высокие финансовые результаты предприятий ГМК и связанных отраслей, позволили пересмотреть оценку реинвестированных доходов в конце 2020 года и в начале 2021 года. Этот пересмотр немного снизил сальдо текущего счета, но увеличил нашу оценку притока ПИИ", – отметил Нацбанк.

В то же время Нацбанк уточнил, что на общее сальдо платежного баланса пересмотр не повлиял.

Согласно пересмотренным данным, в результате в четвертом квартале 2020 года приток ПИИ составил $0,3 млрд вместо оттока $0,5 млрд, как ранее предполагалось, а в первом квартале 2021 года – $1,7 млрд.

Одновременно оценка позитивного сальдо текущего счета была ухудшена в четвертом квартале 2020 года с $1,5 млрд до $0,7 млрд, а в первом квартале 2021 года – с позитивного значения $0,3 млрд до негативного $1 млрд.

НБУ в Инфляционном отчете указал, что усовершенствовал методологию пересмотра данных. Отмечая, что показатели условий торговли редко используют для прогноза реинвестированных доходов, так как направление и плотность их связи с ПИИ, еще не до конца исследованы, Нацбанк тем не менее подчеркнул, что именно этот показатель сыграл ведущую роль в пересмотре статистической оценки реинвестированных доходов.

"Неожиданно стремительный рост мировых цен на основные товары украинского экспорта обусловил формирование значительной прибыли предприятий, которые ориентированы на внешний рынок", – пояснил регулятор.