"Интерпайп НТЗ" Пинчука в первом полугодии увеличил прибыль на 54%

ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) по итогам января-июня 2021 года увеличило чистую прибыль на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,58 млн грн.

Чистый доход за этот период сократился на 23,3% – до 4,18 млрд грн, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет компании.

Нераспределенная прибыль к концу первого полугодия 2021 года составила 4,32 млрд грн.

В отчете отмечается, что предприятие активно осваивает новые рынки сбыта путем расширения производства новых видов продукции. В этом направлении в течение второго квартала 2021 освоено производство механически обработанных колес диаметром 711,2 мм для Северной Америки; механически обработанных колес диаметром 840 мм для Нидерландов; механически обработанных колес диаметром 1076 мм для Мавритании; наполовину механически обработанных колес диаметром 930 мм для Болгарии (Kolowag), механически обработанных колес диаметром 920 мм для Турции и Европы.

Как сообщалось, "Интерпайп НТЗ" в первом квартале получил чистую прибыль в размере 11,3 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года завершило с чистым убытком 255,88 млн грн. Чистый доход сократился на 27,6% – до 2,26 млрд грн.

"Интерпайп НТЗ" по итогам 2020 года снизил консолидированный чистый доход на 35,2% по сравнению с предыдущим годом – до 9,47 млрд грн, чистую прибыль – в 155,5 раза, до 22,91 млн грн.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находится 12,0902% его акций, KLW Limited (Кипр) – 60,8197% и Interpipe Limited (Кипр) – 21,8405%.

Уставный капитал ПАО "Интерпайп НТЗ" составляет 100 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" купит у "Интерпайпа" колеса для вагонов на 136 млн грн.