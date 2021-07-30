Сети АЗС за неделю повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 23 по 30 июля повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-90 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

В частности, все бензины на станциях ZOG, "Олас", Marshal подорожали на 50 коп/л, при этом ДТ на них прибавило 10-50 коп./л.

На станциях KLO бензины подорожали на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,89 грн/л, А-95 - до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л цену бензинов и ДТ повысила сеть Prime.

На 48-90 коп./л выросла цена бензинов и ДТ в сети "Татнефть-АЗС-Украина".

В сети "БРСМ-Нафта" цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. Тогда как на Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 — до 29,19 грн/л, ДТ - до 27,40 грн/л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как SUNOIL, "Укргаздобыча", "Кворум" и других.

Ранее сообщалось, что за неделю 23-30 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 20 копеек - до рекордных за всю историю наблюдения 16,86 грн/л.