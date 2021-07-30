Продажи пива в Германии продолжают падать из-за пандемии

Продажа пива в Германии в первой половине 2021 года существенно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Федеральное статистическое ведомство страны, передает Deutsche Welle.

Всего за шесть месяцев пивоваренные и пивные склады Германии продали 4,2 млрд литров пива. Это на 2,7% меньше, чем в первом полугодии 2020 года. Из них в Германии было продано 3,3 млрд литров, что на 4,9% меньше аналогичного периода 2020 года. Зато экспорт в ЕС вырос на 3,5%, а в страны за пределами Евросоюза - на 11,9%.

Особенно сильное сокращение объема продаж наблюдалось в январе (минус 27%) и феврале (меньше на 19,1%). В аналогичные месяцы 2020 года рестораны, бары и отели все еще работали и не пострадали от пандемии. И наоборот, в июне 2021 года продали на 11,2% больше пива, чем в июне 2020 года, когда все еще действовал локдаун.

В немецком Союзе пивоваров (DBB) заявили, что такие показатели "разочаровывают".

"После семи месяцев локдауна возобновление работы ресторанов происходит медленно. Пробуксовка в гостиничном и ресторанном бизнесе в полной мере сказывается на пивоварнях и продаже разливного пива", - пояснили в союзе.

Прежде всего небольшие пивоварни зависят от заведений общественного питания и проведения праздников.

В то же время хорошие показатели оказались в продаже пива в бутылках в торговых сетях, отметили в Союзе пивоваров. Там констатируют изменение привычек в потреблении пива.

"Несмотря на открытия ресторанов и пивных садов, много людей, видимо, предпочитают наслаждаться пивом в своих четырех стенах или в саду", - признали в союзе и предполагают, что потребителям понадобится много времени, чтобы вернуться к своим старым привычкам.

Стоит заметить, что в долгосрочной перспективе потребление пива в Германии в последние годы снижалось.