"Центральный ГОК" Ахметова за полгода сократил выпуск окатышей на 3,3%

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской области), входящий в группу "Метинвест", в январе-июне 2021 года сократил выпуск товарных окатышей, по оперативным данным, на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1,12 тыс. тонн.

В июне выпуск окатышей составил 200 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, ЦГОК за шесть месяцев снизил производство железорудного концентрата на 4,7% - до 2,27 млн тонн, в том числе в июне выпустил около 400 тыс. тонн.

Как сообщалось в отчете "Метинвеста", в 2020 году ЦГОК сократил выпуск товарных окатышей на 5,4% по сравнению с 2010 годом - до 2,27 млн тонн, выпуск железорудного концентрата возрос на 10% - до 4,9 млн тонн.

ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного сырья - концентрата и окатышей.

ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".