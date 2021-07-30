Бывший первый замгендиректора Харьковского авиапредприятия подозревается в растрате 30 миллионов

Детективами Национального антикоррупционного бюро при содействии Управления СБУ в Харьковской области сообщили о подозрении бывшему первому заместителю генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, которое входит в сферу управления концерна "Укроборонпром", который, по версии следствия, причастен к растрате более 553 тыс. евро и $1,93 млн (что на момент совершения уголовного правонарушения составляло почти 30 млн грн).

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2013 года по январь 2015 года первый заместитель гендиректора, злоупотребляя своим служебным положением, перевел средства предприятия другому субъекту хозяйствования с иностранной регистрацией за оказание агентских услуг по продаже товаров военного назначения за рубеж.

Однако выяснилось, что никаких услуг украинское общество от другого субъекта хозяйствования не получало. Как следствие, обществу был нанесен ущерб, сумма которого достигает почти 30 млн грн.

На сегодня бывшему первому заместителю гендиректора инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Несмотря на то, что местонахождение указанного лица не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается.