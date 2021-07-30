Саудовская Аравия откроется для вакцинированных туристов 1 августа

Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить въезд в страну для привитых от COVID-19 путешественников с воскресенья, 1 августа 2021 года.

Об этом сообщает SPA, передает Укринформ.

Полностью вакцинированные туристы смогут приезжать в Королевство без необходимости прохождения карантина при условии, что во время прибытия они предоставят официальный сертификат о вакцинации и подтверждение прохождения ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 часов до приезда.

В перечень одобренных в Королевстве относятся вакцины производства: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp объявил о запуске масштабной чартерной программы в Саудовскую Аравию сразу по четырем направлениям. Первый рейс авиакомпания хочет выполнить 3 августа.