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Саудовская Аравия откроется для вакцинированных туристов 1 августа

Саудовская Аравия откроется для вакцинированных туристов 1 августа

Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить въезд в страну для привитых от COVID-19 путешественников с воскресенья, 1 августа 2021 года.

Об этом сообщает SPA, передает Укринформ.

Полностью вакцинированные туристы смогут приезжать в Королевство без необходимости прохождения карантина при условии, что во время прибытия они предоставят официальный сертификат о вакцинации и подтверждение прохождения ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 часов до приезда.

В перечень одобренных в Королевстве относятся вакцины производства: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp объявил о запуске масштабной чартерной программы в Саудовскую Аравию сразу по четырем направлениям. Первый рейс авиакомпания хочет выполнить 3 августа.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
карантин (2077) Саудівська Аравія (358) коронавірус (3210)


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