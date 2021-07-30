Wizz Air в августе рассчитывает восстановить докризисный объем перевозок

Венгерский лоукостер Wizz Air в августе 2021 года рассчитывает вернуть пассажирооборот на уровень 100% от показателя докризисного 2019 года.

Об этом сообщил глава авиакомпании Йожеф Варади, передает avianews.com.

Этот показатель учитывает, сколько кресел авиакомпания перевезла за отчетный период и на какое расстояние.

По словам Варади, пассажирооборот в июле составит 90% от докризисного. Такой результат сделает Wizz Air первой крупной авиакомпанией Европы, которая восстановилась после кризиса в отрасли, связанного с COVID-19.

Сейчас для возобновления деятельности в прежнем объеме авиакомпания проводит набор 600 человек для комплектации экипажей самолетов.

Варади заявил, что в летний период лоукостер начал активнее использовать свои авиалайнеры. Сейчас среднесуточный налет на каждое воздушное судно вырос до 10 часов и приблизился к докризисному показателю более 12 часов.

Информация о восстановлении перевозок в прежних объемах прозвучала на фоне данных об убытках Wizz Air в период с апреля по июнь 2021 года. В своей отчетности лоукостер называет это первым кварталом 2022 финансового года.

За указанный период выручка авиакомпании составила 199 млн евро при убытках 118,7 млн евро. Объем перевозок при этом составил почти 3 млн пассажиров. Пассажирооборот находился на уровне 33% от докризисного.