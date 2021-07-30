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Кабмин одобрил сокращение парниковых газов до 35% в рамках Парижского соглашения

Кабмин одобрил сокращение парниковых газов до 35% в рамках Парижского соглашения

Кабинет министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter, передает ГМК-Центр.

"Правительство одобрило обновленный национально определенный вклад (НОВ) Украины в Парижское соглашение. За счет декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены сократить выбросы парниковых газов до 35% по сравнению с уровнем 1990 года. Украина движется вперед, объединившись с Европейским союзом и США в борьбе с изменением климата" – сообщил Шмыгаль.

По словам министра экологии Романа Абрамовского, второй НОВ интегрирует уже имеющиеся политики и стратегические документы, предусмотренные условиями Соглашения об ассоциации с ЕС и Договором об Энергетическом Сообществе и показывает, каким будет эффект для сокращения выбросов от дальнейшего системного внедрения реформ.

"Далее планируем реформировать систему экологических финансов и создать Украинский климатический фонд. Средства, которые в него будут поступать, будут направляться исключительно на природоохранные мероприятия и декарбонизации" – добавил министр.

В конце прошлого года представители стран-членов ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на территории альянса на 55% к 2030 году в рамках European Green Deal.

В свою очередь Минэкологии Украины предложило определить сокращение выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году – на 65% от уровня 1990 года, тогда как бизнес оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году. Европейская бизнес-ассоциация в свою очередь оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году.

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Джерело:  ГМК-Центр
Кабмін (7828) екологія (414) викиди (49)


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Топ коментарі
+6
Украине быстрее нужно достраивать АЭС и строить начинать АЭС США нанимать. Нужно сделать Украину энергонезависимой. Для этого нужно перевести страну с ископаемых ресурсов на полностью электричество. Не нужно будет у РФ покупать газ и полностью страна будет переводится на дешевле отопление и электроплиты и бойлеры ибо так дешевле будет всем делать. Компании производители электроплит и электро-отопления и бойлеров обогатятся, за то будет Украина развита на последний виток эволюции и все будет на электричестве! Не будет зависимости от ресурсов и от чужих стран.
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30.07.2021 21:54 Відповісти
+4
никому не надо ваша зеленая хрень
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31.07.2021 01:36 Відповісти
+3
Україна має робити три речі: !) повний цикл з видобутку та збагачення урану для власних АЄС; 2) енергозбереження; 3) перехід де це можливо на альтернативні джерела.
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30.07.2021 23:12 Відповісти
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Украине быстрее нужно достраивать АЭС и строить начинать АЭС США нанимать. Нужно сделать Украину энергонезависимой. Для этого нужно перевести страну с ископаемых ресурсов на полностью электричество. Не нужно будет у РФ покупать газ и полностью страна будет переводится на дешевле отопление и электроплиты и бойлеры ибо так дешевле будет всем делать. Компании производители электроплит и электро-отопления и бойлеров обогатятся, за то будет Украина развита на последний виток эволюции и все будет на электричестве! Не будет зависимости от ресурсов и от чужих стран.
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30.07.2021 21:54 Відповісти
Какую такую АЭС Вы собираетесь достраивать?
Как Вам Штаты, которые полста лет ни одной АЭС у себя не построили что-то в Украине построят?
АЭС стоит под 15 ярдов баксов. Где вы это бабло возьмёте?
Украина пытается отжать хоть какое-то бабло у ЕС и Меркель только на неделе сказал, что даст, но на типа "зеленую энергетику", а Вы хотите начать строить АЭС? Вы понимаете, что это абсолютно поперёк позиции ЕС будет? Мне-то конечно кажется, что и так пора завязывать с этими играми с ЕС, но тогда надо либо забить на них и "строить АЭС" либо продолжать получать подачки, но тогда никакой АЭС. Надо либо трусы надеть, либо крестик снять

И потом - даже если вы отключите всех коммунальных потребителей от газа, переведете всех на что угодно ещё, то всё равно без газа промышленность не обойдется. Газ это ключевой ресурс для химии и производства всего чего угодно, начиная от пластмассы и жидкостей для мытья окон, заканчивая чугуном, сталью, резиной и кормом для рыб. Это вы никак и никогда не замените.
Именно потому, ЕС и говорит о переходе на зеленую энергию, они говорят о снижении потребления газа бытовыми потребителями, НО в то же время вообще практически ничего не делает для перевода заводов на что-то с газа. Потому что не на что. Нет другого такого элемента в периодической таблице. Вот и всё. Водород и метан - не решают всех задач.
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31.07.2021 13:03 Відповісти
США не построили ни одной АЭС за 50 лет? Шо ты несёшь Прямо сейчас два блока строят...
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31.07.2021 14:46 Відповісти
"Строят" и "построили" это знаете ли разные формы глаголов.
В Украине вот демократию строят.
И по тем двум блокам - не сомневаюсь, их когда-нибудь да и построят, вопрос когда и Вы почитайте историю строительства.
Если Украина хочет 25 лет строить АЭС, ну ОК.
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06.08.2021 10:22 Відповісти
метан - не элемент, а соединение. бездарь
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31.07.2021 15:33 Відповісти
згідний 100%. Те ж гоніво.що і в агорхімії про ядерну зброю.Ще додам- самольотилєтять,будєм всєх бамбіть.
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31.07.2021 20:17 Відповісти
Такая уверенность насчет американских АЭС сочетается с неполным знанием предмета - так легче -ничего не мешает. АЭС Уоттс-бар-2,к примеру пущен в 2016 году.Построил Вестингауз. У Вестингауза есть шикарный проект модульных блоков(два типа по мощности).Построить такой блок 2-4 года,в зависимости от готовности площадки. (Китайцы применяют этот проект).Сегодня в штатах работает под сотню блоков.Там есть чему учиться."15 лярдов" из этой же серии.
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01.08.2021 18:32 Відповісти
Україна має робити три речі: !) повний цикл з видобутку та збагачення урану для власних АЄС; 2) енергозбереження; 3) перехід де це можливо на альтернативні джерела.
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30.07.2021 23:12 Відповісти
никому не надо ваша зеленая хрень
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31.07.2021 01:36 Відповісти
Парниковые газы, сокращайсь! Раз, два. И какже без создания климатического фонда - где ж бабло пилить?
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31.07.2021 08:01 Відповісти
на бумаге напишут, что сократили. а бабло распилят
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31.07.2021 15:33 Відповісти
Я так понимаю команда Зельца собирается обанкротить и остановить еще те госпредприятия которые до сих пор каким-то чудом еще работают и коптят воздух? Ну и из-за дороговизны газа сжигатьего меньше делая более холодную температуру зимой в жилых домах-это тоже уменьшит выбросф парниковых газов.
По-хорошему Украине нужно строить еше 4-8 энергоблоков на АЭС и переходить на электроотопление домов-как это ФИНЫ делают. Плюс еще субсидии на собственное производство электромобилей-как это Китай делает(при покупке электромобиля отечнственного производства-китайское государство возвращает покупателю четверть цены этого автомобиля)
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31.07.2021 11:14 Відповісти
Шмыгаль чуть-чуть ошибся.
За счет декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены сократить выбросы парниковых газов до 35% по сравнению с уровнем 1990 года.
Надо не так написать, а по другому,:
За счёт разрушения экономики и целенаправленной работы по остановке промышленного производства, мы намерены сократить выбросы парниковых газов до 35% по сравнению с уровнем 1990 года. И на этом мы не остановимся, будет упорно работать дальше, пока в Украине не остановится последний завод.

Как-то так.
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31.07.2021 12:50 Відповісти
А что сокращать выбросы с 90 годом
60% процентов промышленности разрушено /уже все сокращено /.
Забыли такую статью дохода /аморт отчисления /на востаносление
Вот за что и надо строить АС
А не кричать /мы в ЕС/
Законы экономики не менчются /труд доход с прибылью /
И правильное использованиеи статей дохода
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31.07.2021 16:22 Відповісти
Правильно! Долой угольную отрасль!
Во дамбасы вешаться начнут с горя - уголек их никому и нахй скоро не упал будет.
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31.07.2021 17:48 Відповісти
Україні перш за все потрібно добудувати Канівську ГАЕС, тоді можна і надалі гратись у сонячну енергетику. Сподіваюсь клоуни здогадаються це зробити.
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02.08.2021 09:56 Відповісти

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