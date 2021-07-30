Кабмин одобрил сокращение парниковых газов до 35% в рамках Парижского соглашения

Кабинет министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter, передает ГМК-Центр.

"Правительство одобрило обновленный национально определенный вклад (НОВ) Украины в Парижское соглашение. За счет декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены сократить выбросы парниковых газов до 35% по сравнению с уровнем 1990 года. Украина движется вперед, объединившись с Европейским союзом и США в борьбе с изменением климата" – сообщил Шмыгаль.

По словам министра экологии Романа Абрамовского, второй НОВ интегрирует уже имеющиеся политики и стратегические документы, предусмотренные условиями Соглашения об ассоциации с ЕС и Договором об Энергетическом Сообществе и показывает, каким будет эффект для сокращения выбросов от дальнейшего системного внедрения реформ.

"Далее планируем реформировать систему экологических финансов и создать Украинский климатический фонд. Средства, которые в него будут поступать, будут направляться исключительно на природоохранные мероприятия и декарбонизации" – добавил министр.

В конце прошлого года представители стран-членов ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на территории альянса на 55% к 2030 году в рамках European Green Deal.

В свою очередь Минэкологии Украины предложило определить сокращение выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году – на 65% от уровня 1990 года, тогда как бизнес оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году. Европейская бизнес-ассоциация в свою очередь оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году.