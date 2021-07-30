Кабмин одобрил сокращение парниковых газов до 35% в рамках Парижского соглашения
Кабинет министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter, передает ГМК-Центр.
"Правительство одобрило обновленный национально определенный вклад (НОВ) Украины в Парижское соглашение. За счет декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены сократить выбросы парниковых газов до 35% по сравнению с уровнем 1990 года. Украина движется вперед, объединившись с Европейским союзом и США в борьбе с изменением климата" – сообщил Шмыгаль.
По словам министра экологии Романа Абрамовского, второй НОВ интегрирует уже имеющиеся политики и стратегические документы, предусмотренные условиями Соглашения об ассоциации с ЕС и Договором об Энергетическом Сообществе и показывает, каким будет эффект для сокращения выбросов от дальнейшего системного внедрения реформ.
"Далее планируем реформировать систему экологических финансов и создать Украинский климатический фонд. Средства, которые в него будут поступать, будут направляться исключительно на природоохранные мероприятия и декарбонизации" – добавил министр.
В конце прошлого года представители стран-членов ЕС договорились сократить выбросы парниковых газов на территории альянса на 55% к 2030 году в рамках European Green Deal.
В свою очередь Минэкологии Украины предложило определить сокращение выбросов парниковых газов до 35% к 2030 году – на 65% от уровня 1990 года, тогда как бизнес оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году. Европейская бизнес-ассоциация в свою очередь оценивает потенциал сокращения выбросов парниковых газов в Украине до 40-45% к 2030 году.
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Как Вам Штаты, которые полста лет ни одной АЭС у себя не построили что-то в Украине построят?
АЭС стоит под 15 ярдов баксов. Где вы это бабло возьмёте?
Украина пытается отжать хоть какое-то бабло у ЕС и Меркель только на неделе сказал, что даст, но на типа "зеленую энергетику", а Вы хотите начать строить АЭС? Вы понимаете, что это абсолютно поперёк позиции ЕС будет? Мне-то конечно кажется, что и так пора завязывать с этими играми с ЕС, но тогда надо либо забить на них и "строить АЭС" либо продолжать получать подачки, но тогда никакой АЭС. Надо либо трусы надеть, либо крестик снять
И потом - даже если вы отключите всех коммунальных потребителей от газа, переведете всех на что угодно ещё, то всё равно без газа промышленность не обойдется. Газ это ключевой ресурс для химии и производства всего чего угодно, начиная от пластмассы и жидкостей для мытья окон, заканчивая чугуном, сталью, резиной и кормом для рыб. Это вы никак и никогда не замените.
Именно потому, ЕС и говорит о переходе на зеленую энергию, они говорят о снижении потребления газа бытовыми потребителями, НО в то же время вообще практически ничего не делает для перевода заводов на что-то с газа. Потому что не на что. Нет другого такого элемента в периодической таблице. Вот и всё. Водород и метан - не решают всех задач.
В Украине вот демократию строят.
И по тем двум блокам - не сомневаюсь, их когда-нибудь да и построят, вопрос когда и Вы почитайте историю строительства.
Если Украина хочет 25 лет строить АЭС, ну ОК.
По-хорошему Украине нужно строить еше 4-8 энергоблоков на АЭС и переходить на электроотопление домов-как это ФИНЫ делают. Плюс еще субсидии на собственное производство электромобилей-как это Китай делает(при покупке электромобиля отечнственного производства-китайское государство возвращает покупателю четверть цены этого автомобиля)
За счет декарбонизации и развития ВИЭ мы намерены сократить выбросы парниковых газов до 35% по сравнению с уровнем 1990 года.
Надо не так написать, а по другому,:
За счёт разрушения экономики и целенаправленной работы по остановке промышленного производства, мы намерены сократить выбросы парниковых газов до 35% по сравнению с уровнем 1990 года. И на этом мы не остановимся, будет упорно работать дальше, пока в Украине не остановится последний завод.
Как-то так.
60% процентов промышленности разрушено /уже все сокращено /.
Забыли такую статью дохода /аморт отчисления /на востаносление
Вот за что и надо строить АС
А не кричать /мы в ЕС/
Законы экономики не менчются /труд доход с прибылью /
И правильное использованиеи статей дохода
Во дамбасы вешаться начнут с горя - уголек их никому и нахй скоро не упал будет.