Новые ограничения при въезде в Украину вступят в силу 5 августа
Украина с 5 августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, а также обяжет проходить самоизоляцию прибывших из Индии и РФ.
Соответствующие изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" обнародованы на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина.
Согласно тексту документа, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, смогут вернутся домой беспрепятственно. В дальнейшем украинцы смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии по крайней мере одной прививки от COVID-19.
Иностранцы при пересечении границы обязаны иметь полный курс вакцинации или негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда, и страховой полис.
При отсутствии полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома", которое начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат ПЦР или экпресс-тест на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или лечение.
Для прибывших из РФ и Индии, а также тех, кто находился на их территории в течение семи дней за последние 14 дней, возможности досрочно прекратить самоизоляцию не будет: они обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.
Если въезжающий откажется от активации приложения "Вдома", ему откажут в пересечении границы.
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