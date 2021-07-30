Новые ограничения при въезде в Украину вступят в силу 5 августа

Украина с 5 августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, а также обяжет проходить самоизоляцию прибывших из Индии и РФ.

Соответствующие изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" обнародованы на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту документа, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, смогут вернутся домой беспрепятственно. В дальнейшем украинцы смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии по крайней мере одной прививки от COVID-19.

Иностранцы при пересечении границы обязаны иметь полный курс вакцинации или негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда, и страховой полис.

При отсутствии полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома", которое начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат ПЦР или экпресс-тест на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или лечение.

Для прибывших из РФ и Индии, а также тех, кто находился на их территории в течение семи дней за последние 14 дней, возможности досрочно прекратить самоизоляцию не будет: они обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Если въезжающий откажется от активации приложения "Вдома", ему откажут в пересечении границы.