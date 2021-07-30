Укрэнерго аккредитовала 18 электростанций на рынке вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" выдала Свидетельство о соответствии электроустановок требованиям к рынку вспомогательных услуг (РВУ) Добротворской ТЭС АО "ДТЭК Западэнерго" Рианата Ахметова. Это 18-электростанция, которая сможет предоставлять вспомогательные услуги в торговой зоне объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК Укрэнерго.

Свидетельства Добротворской ТЭС были выданы в части вторичного регулирования - ручного резерва восстановления частоты (рРВЧ) объемом по 26 МВт на загрузку и разгрузку. А также – третичного регулирования – резерва замещения (РЗ) объемом по 32 МВт на загрузку и разгрузку.

Станция внесена в Реестр единиц оборудования по предоставлению вспомогательных услуг.

В торговой зоне ОЭС Украины суммарный объем сертифицированных резервов поддержания частоты (РПЧ) составляет ± 239 МВт, автоматических РВЧ – 1649 МВт (± 913 МВт), ручных РВЧ – 4091 МВт (-4040), РЗ – 4840 МВт.

По состоянию на 28 июля, в ОЭС Украины на РВУ сертифицировано 8 ГЭС, 8 ТЭС, 1 ТЭЦ и 1 АЭС.

Первичное, вторичное и третичное регулирование используется оператором системы передачи для поддержания надежной работы энергосистемы и частоты на номинальном уровне (50 Гц).

Источником финансирования РВУ является тариф Укрэнерго на диспетчеризацию. В 2021 году он установлен Регулятором на уровне 39,41 грн за МВт-ч.

Общий объем средств, предусмотренный на РВУ в 2021 году составляет 9,03 млрд грн.

В начале июля глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил о том, что 2 млрд грн из средств, предусмотренных для РВУ, будут направлены на погашение задолженности перед участниками Балансирующего рынка.