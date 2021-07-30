ГФС за махинации с арендой земли арестовала имущество стоимостью 500 миллионов

Сотрудники Главного следственного управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили служебных лиц предприятия в умышленном уклонении от уплаты земельного налога в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

Установлено, что подозреваемый получил в аренду от городского совета более 13 гектаров земельных участков. На этих участках предприятие осуществляет хозяйственную деятельность, проводит строительство жилых комплексов, сдает в аренду недвижимость, при этом служебные лица общества умышленно не уплатили земельный налог в сумме более 1,5 млн грн.

Сотрудники ГФС провели обыски в офисных и жилых помещениях предприятия, по результатам которых изъяты документы и другие доказательства, подтверждающие совершение преступления.

На основании полученных следствием доказательств одному из соучастников преступления – служебному лицу предприятия – сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Ввиду того, что убытки в производстве не возмещены, был заявлен гражданский иск как к подозреваемому, так непосредственно к предприятию.

По ходатайству следователя и прокурора суд наложил арест на имущество подозреваемого и предприятия.

По предварительным данным, рыночная стоимость арестованного гостинично-развлекательного комплекса, яхтклуба и другого имущества может быть оценена почти в 500 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.